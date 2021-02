Viitorul întâlneşte, vineri, de la ora 20:30, în deplasare pe Dinamo, într-o partidă contând pentru etapa a 25-a a Ligii I.

Mircea Rednic, a declarant că Viitorul trebuie să se prezinte foarte bine la meciul cu Dinamo Bucureşti de vineri și să facă tot posibilul să câştige cele trei puncte.

“Orice meci e greu în situaţia în care suntem noi. Sper că am reuşit să ne recuperăm din punct de vedere mental. Ştim situaţia de la Dinamo. Ei au jucători de calitate, au făcut şi meciuri bune, chiar dacă acum trec printr-o perioadă proastă. Mai puţin mă interesează situaţia lor. Păcat că noi în ultimele trei meciuri nu am reuşit să adunăm puncte pe un fond de joc bun. Sper că băieţii au înţeles mesajul meu şi al conducerii, pentru că nu mai e timp şi trebuie să facem tot ce e posibil să câştigăm cele trei puncte. În atac, e clar că din momentul în care a plecat Kevin Luckassen, noi nu am găsit soluţii. Chiar dacă am tot schimbat. E nevoie de o victorie şi pentru moral, pentru încredere. Băieţii muncesc foarte bine, doar rezultatele le lipsesc şi sper ca mâine să avem un rezultat pozitiv’, a declarant Rednic.

Sursa: Realitatea de Constanta