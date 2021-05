Președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cîțu vizitează azi centrul de vaccinare anti-COVID de la Spitalul Militar de Urgenţă “Dr. Alexandru Gafencu” din Constanţa.

„Am vizitat centrul de vaccinare de aici, de la Spitalul Militar, şi pot să spun că sunt foarte plăcut impresionat. Este organizat impecabil, cu toate că este în condiţii de container, deci centru improvizat. Am aflat că ieri şi astăzi s-au vaccinat deja peste 500 de persoane de aici, din Constanţa. Este un lucru excelent. Am intrat realmente într-o fază nouă cu vaccinarea. Avem maratoane, avem centre deschise non-stop la spitalele militare, unde cei care doresc să se vaccineze se pot, pur şi simplu, prezenta şi se vaccinează. Am renunţat, practic, la toată birocraţia şi, începând din această săptămână, din sfârşitul acestei săptămâni, toate centrele de vaccinare din toate localităţile din toată ţara sunt deschise pentru vaccinare fără preaviz, fără anunţ prealabil, fără înscriere pe platformă. Oricine se poate prezenta direct la centru şi se poate vaccina. Suntem în situaţia foarte bună în care avem suficiente doze pentru a intra în această etapă

Pre;edintele a menționat că Romînia stă bine la campania de vaccinare, astăzi s-a depăşi tsuta de mii de persoane vaccinate într-o zi.

. În paranteză fie spus, noi stăm – noi, în România – extraordinar de bine cu această campanie de vaccinare. În altă parte, lucrurile sunt încă în organizare şi nu cred că sunt multe locuri unde cetăţenii se pot duce, pur şi simplu, la vaccinare. Urmează noi şi noi acţiuni, sunt planificate centre cu prezenţă non-stop, 24 de ore, sunt planificate maratoane de vaccinare. Toate centrele vor fi deschise. Am aflat de la domnul colonel dr. Gheorghiţă că astăzi vom depăşi suta de mii de persoane vaccinate într-o zi şi vom ţine ritmul şi, dacă este nevoie, îl vom creşte, în aşa fel încât, în cel mai scurt timp, un număr mare de cetăţeni români şi cei rezidenţi aici să poată fi vaccinaţi. Este, pe de altă parte, evident că cifrele pe care le primim zilnic sunt pe zi ce trece mai bune. Avem mai puţine persoane nou infectate, avem mai puţine persoane la Terapie Intensivă, avem mai puţine decese – sper să scăpăm cât mai repede de acestea”, a declarat Klaus Iohannis.

Centrele de vaccinare ale spitalelor militare din Braşov, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi şi Timişoara sunt deschise, începând de marţi, pentru populaţia generală care doreşte să se imunizeze anti-COVID. Cei care vor să se vaccineze se pot prezenta la aceste centre la orice oră, fără o programare prealabilă.

Sursa: Realitatea de Constanta