Farul a învins cu scorul 1-0 pe Viitorul Pandurii Tg. Jiu într-o partidă din etapa a-XVII-a a Ligii a-II-a de fotbal.

Unicul gol al meciului a fost marcat în minutul 63 de Liviu Mihai cu un șut sub bara transversală, după ce mingea a fost deviată în careu, de unul dintre adversari, Andrei Sin.

Înaintea fluierului de start a fost ținut un minut de reculegere în memoria lui Sorin Moraru, fost jucător la FC Farul, care a decedat la vârsta de 53 de ani.

“O victorie importantă, ținând cont de lupta aceasta încinsă pentru a intra în play-off. Era singurul rezultat care ne menținea cu șanse reale pentru a ne califica în primele șase și a lupta pentru promovare. Una este să te bați la promovare și alta să joci pur și simplu doar ca să rămâi în Liga a 2-a. O primă repriză execrabilă, rușinoasă. Din punctul meu de vedere, este cea mai slabă repriză pe care am văzut-o în ultimii ani. Nu am avut atitudine, nu am avut agresivitate, nu am avut personalitate, nu am avut curaj, nu am avut nimic din ceea ce înseamnă fotbalul de înaltă performanță. Dar a doua repriză lucrurile au arătat altfel, s-a văzut foarte clar modul de abordare și cred că puteam să câștigăm și la o diferență mai mare de scor. Trebuia să-i schimb pe toți 11. Le-am spus la pauză că este rușinos și, dacă aș putea, i-aș scoate pe toți. Cei care au intrat, au făcut-o cu o altă atitudine, iar ceilalți 8 au avut reacție, s-au organizat mult mai bine, au avut curaj și au reușit să schimbe soarta meciului, pentru că în prima repriză echipa mai bună a fost Viitorul Pandurii. Sperăm ca până la ultima etapă, când noi vom sta, să putem să fim undeva pe locul 4-5,” a declarat Ianis Zicu.

În clasamentul Ligii a doua, Farul a urcat pe locul 11, cu 24 de puncte.

Sursa: Realitatea de Constanta