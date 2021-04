Farul a urcat pe primul loc în play-out după ce s-a impus cu 3-1 cu ACSF Comuna Recea.

Ianis Zicu a anunțat încă o dată că obiectivul pentru finalul sezonului rămâne ocuparea primului loc în play-out: “Lucrul acesta l-am discutat încă de când am ratat calificarea în play-off, ca obiectivul să rămână primul loc în play-out, și trebuia să luptăm pentru asta, să ne arătăm nouă că merităm să fim în fața. O să fie trei partide grele în continuare, chiar dacă jucăm cu două echipe retrogradate, Slatina și Pandurii, plus cel de acasă cu U Cluj. Noi o să ne pregătim la fel, atât eu, cât jucătorii, ne vom antrena și ne vom concentra pentru aceste partide, așa cum am făcut-o și pentru etapele importante din timpul sezonului. Vor fi jucători care vor intra, pentru a-i vedea și pe ei, dar, cu siguranță, fiecare partidă va fi pregătită pentru a câștiga”

Sursa: Realitatea de Constanta