Naționala feminină de handbal a României a învins echipa Poloniei cu scorul de 34-29 (15-15), duminică seara, la Craiova, în Grupa A a preliminariilor EHF Euro Cup 2026.

Tricolorele au obținut primul loc succes sub comanda selecționerului Ovidiu Mihăilă, după o repriză secundă bună.

România a dominat și primul act, a condus la trei goluri (7-4, 9-6, 10-7), dar scorul la pauză a fost egal, 15-15.

Echipa noastră a jucat mult mai bine în partea secundă, a condus și la opt goluri (25-17), câștigând cu 34-29.

Pentru România au înscris Sorina Maria Grozav 8 goluri, Lorena Gabriela Ostase 6, Mihaela Andreea Mihai 3, Sonia Mariana Seraficeanu 3, Alicia Maria Gogîrlă 3, Angela Ștefania Stoica 2, Ioana Rebeca Necula 2, Alexandra Gabriela Dumitrașcu 2, Elena Roșu 2.

Bianca Tomina Curmenț a reușit 7 intervenții (35%), iar Yuliya Dumanska tot 7 (30,43%).

Pentru oaspete au marcat Katarzyna Cygan 7 goluri, Aleksandra Olek 5, Monika Kobylinska (Gloria Bistrița) 5, Joanna Granicka 4, Magda Balsam (CSM Slatina) 2, Natalia Pankowska 2, Daria Michalak (Dunărea Brăila) 2, Karolina Kochaniak 1, Paulina Uscinowicz 1.

Adrianna Placzek a avut 9 intervenții (27,27%), iar Barbara Zima 6 (40%).

Cele cinci echipe gazdă ale EHF EURO 2026, Polonia, România, Cehia, Slovacia și Turcia, nu vor evolua în preliminarii, ci participă la EHF Euro Cup, alături de Norvegia, Danemarca și Ungaria.

În celălalt meci din grupă, Norvegia a învins Slovacia cu 31-19, în deplasare.

Norvegia ocupă primul loc, cu 4 puncte, urmată de România, 2 puncte (+3), Polonia, 2 puncte (+3), Slovacia, 0 puncte.

România va juca următoarele meciuri în primăvară cu Slovacia, pe 5 martie în deplasare și pe 8 martie acasă. Primele două clasate din grupă se califică la turneul final.

