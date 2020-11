Noi dezvăluiri la „Culisele statului paralel”! Deputatul fugar Cristian Rizea a revenit cu detalii șocante despre cum au folosit Victor Ponta și Sebastian Ghiță Fiscul și Consiliul Național al Audiovizualului pentru a închide o televiziune – Realitatea TV.

Am dovezi pentru absolut tot si îmi asum ce spun. La acea cină de taină care a fost loc la restaurantul din Barcelona.. ce coincidenta, eu dau un interviu la Realitatea Plus, unul dintre subiectele discutate a fost atunci și s-a parafat, nu acolo, dar la Bucuresti ,dar prin telefon ponta tinea legatura pentru că atunci Cristian Burci dorea preluarea Realitatea TV.

În acea perioadă Sorin Ovidiu Vântu era internat la spitalul de urgență. Stiam asta de la Burci, că l-a vizitat. Stiu că puseseră tot pe hârtie pentru a prelua. Burci m-a sunat pentru a-i transmite lui Victor Ponta că va lua această televiziune pentru a o pune la picioarele PSD și ale lui. Ponta era foarte interesat, dar n-am știut că îi spune toti pasii pe care ii facea lui Ghiță. Abia dupa ce s-a intamplat acea preluare în forță a lui Ghiță, cu ajutorul sistemului, pentru că Vântu a fosr, pur și simpu, furat de peisaj

Anca Alexandrescu: Deci Ponta si Ghiță I-au pacalit pe Vântu si Burci?

Rizea: Exact. Dupa aceea, Burci a venit si mi-a spus “incredibil, acum mi-am dat seama ca tot ce ti-am spus sa-i transmți lui Ponta când erati la Barcelona el îi spunea lui Ghita si el a fost mereu in fata mea pentru a parafa aceasta preluare a postul de tv. Mi-a dat ca citat, un citat pe care il fac public in volumul doi, imi spune ce i-a zis Vântu la acea intâlnire pe care a avut-o cu el, la vila sa din nordul Bucureștiului In momentul în care Burci se dusese sa-i dea banii, spune “imi pare rau, uite ce am facut , mi-a facut Ghita o oferta de nerefuzat si a folosit niste cuvinte pe care nu le puteti relata pe post pt ca ati putea fi amendati de CAN, dar le gasiti in carte .imi asum responsabilitatea.”