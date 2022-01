Reporter Realitatea PLUS: De cât vă împrumutați?

Pensionară: 600 (n.r. de lei).

Reporter Realitatea PLUS: Pentru ce aveți nevoie?

Pensionară: Impozit, facturi…

Reporter Realitatea PLUS: V-au venit mari?

Pensionară: 380 de lei, 500 de lei…

Reporter Realitatea PLUS: Cât aveți pensia?

Pensionară: 1.030 lei și acum mi-au mai dat 150 de lei.

Reporter Realitatea PLUS: Vă ajută cu ceva?

Pensionară: Eee… Cu ce să te ajute…

Reporter Realitatea PLUS: Cu cât mai rămâneți pentru mâncare?

Pensionară: Dacă îmi rămân vreo 600-700 de lei…

Asta înseamnă că pentru mâncare nu îi rămân mai mult de 100 de lei pe săptămână. În acestă situație sunt peste două milioane de pensionari care trăiesc din pensii mici.

Pe un alt bătrân, facturile la energie și gaze l-au adus în pragul disperării. Nu a crezut vreodată că, la cei 80 de ani ai săi, o sa fie nevoit sa faca economii la sânge pentru a-și putea plăti facturile umflate.

„La gaze am centrală, încălzesc o singură cameră, deși avem 5 camere, dar sunt închise caloriferele. Încălzesc o singură cameră, nu folosesc bec. În camera unde am televizorul e lumină, de la el… mi-a venit factura 1006 lei. Foarte mult. Cu toată economia pe care o fac, atât mi-a venit. La curent am dat 2400 de lei și nu consum bec și am și un avantaj: în curtea mea bat 3 becuri din stradă, e mai luminată decât un stadion de luminat”, a mărturisit bătrânul.

Pentru tanti Dumitra, situația este și mai grea. Din pensia mică își cumpără pâine, fasole și cartofi.

Reporter Realitatea PLUS: După ce plătiți facturile, cu ce mai rămâneți?

Pensionară: Mai rămân și eu cu cât dă Dumnezeu… Îmi mai dă și mie ăla o paine, ăla un leu… Ce sa fac? Am 67 de ani…

Reporter Realitatea PLUS: Ce faceți ca să vă descurcați?

Pensionară: Sunt amărâtă. Mănânc o dată pe lună carne, în rest, cartofi, fasole… ce poate să mănânce un om când nu are bani.

Reprezentanții Caselor de Ajutor Reciproc spun că numărul pensionarilor care se împrumută de bani a crescut în acestă perioadă cu 50%. Sumele împrumutate variază între 1000 și 10.000 de lei și pot fi achitate în maximum 2 ani.