Camera Deputaților a adoptat, marţi, un proiect de modificare a Codului Muncii şi a Codului Administrativ. Astfel, angajații trebuie să știe că, potrivit noilor modificări, sunt prevăzute mai multe drepturi suplimentare pentru aceștia, printre care acela de a li se acorda un concediu în vederea oferirii de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieşte în aceeaşi gospodărie, precum și posibilitatea de a lucra de acasă cinci zile pe lună.

Noi modificări în Codul Muncii

Bugetarii primesc vești din partea autorităților, care au decis și au aprobat ca funcționarii publici să lucreze în regim de telemuncă, în urma unui vot în care au fost înregistrate 253 voturi „pentru”, unul „împotrivă” şi 23 de abţineri.

Propunerea legislativă modifică şi completează Legea nr. 53/2003 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 în scopul transpunerii în legislaţia naţională a mai multor directive europene.

În plus, conform noilor modificări, salariatul are dreptul să solicite trecerea pe un post vacant care îi asigură condiţii de muncă mai bune, dar cu condiția să își fi încheiat perioada de probă şi să aibă o vechime de cel puţin şase luni la acelaşi angajator. Angajatorul are obligaţia să-i ofere un răspuns motivat, în scris, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

Concediul suplimentar

Acesta se acordă pentru o durată de cel mult cinci zile lucrătoare pe an și va trebui acordat de către angajatori, la cerere, salariaților care îngrijesc ori sprijină o rudă sau o persoană ce stă în aceeași locuință și care are probleme grave de sănătate.

Rude sunt considerate, potrivit proiectului, fiul, fiica, mama, tatăl sau soțul ori soția unui salariat. Concediul de îngrijitor nu va afecta perioada de concediu de odihnă. În plus, prin legi speciale sau prin contractul colectiv de muncă, se va putea stabili o durată mai mare a concediului de îngrijitor decât cea amintită.

Angajatorii care vor refuza acordarea concediului de îngrijitor salariaților ce îndeplinesc condițiile necesare vor risca amenzi cuprinse între 4.000 și 8.000 de lei.

Potrivit proiectului, drepturile pe care le-a dobândit un salariat anterior acordării concediului de îngrijitor se vor menține pe toată durata concediului. Apoi, angajatorii nu vor putea să dea afară un salariat în timpul în care acesta este în concediu de îngrijitor.

Totodată, pe lângă concediile stabilite acum ca perioade de activitate prestată fără influențe asupra duratei concediului de odihnă, se va introduce, printre altele, și concediul de îngrijitor. Lista actuală include concediul medical, concediul de maternitate, concediul de risc maternal și cel pentru îngrijirea copilului bolnav.

Zile libere pentru urgențe în familie

O altă modificare care este adusă Codului muncii este cea care prevede acordarea de zile libere de care salariatul are nevoie pentru urgențe familiale cauzate de boală sau de accident, „care fac indispensabilă prezența imediată salariatului”.

Această perioadă de absențe nu va afecta zilele de concediu de odihnă anual. Mai exact, pentru urgențele familiale, salariații vor putea cere 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic și vor putea fi luate doar dacă angajatorul va fi informat despre ele înainte de absența propriu-zisă.

Conform mențiunilor din cadrul noii modificări legislative, drepturile dobândite de salariat anterior zilelor în care a lipsit pentru urgența familială vor fi menținute pe durata absenței.

Aceste zile vor trebui recuperate ulterior de salariat, modalitatea de recuperare urmând să facă obiectul unui acord cu angajatorul.

Liberele pentru urgențele familiale vor fi considerate perioade de activitate prestată, iar cererea lor nu va afecta concediul de odihnă anual, ceea ce se întâmplă și în cazul concediului de îngrijitor care este nou introdus în lege, situația fiind similară cu cea a perioadelor concediului medical, concediului de maternitate, concediului de risc maternal și concediul de îngrijire a copilului bolnav.

Totodată, angajatorii nu vor avea voie să concedieze salariatul pe durata absentării de la muncă pentru urgențele familiale.

Noile modificări au fost adoptate deja de Camera Deputaților care este și for decizional și se vor aplica odată de vor fi publicate în Monitorul Oficial.