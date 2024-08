Traficul se menţine la valori ridicate în punctul de trecere a frontierei româno-ucrainene din oraşul tulcean Isaccea, în timp ce societatea care face cursele pe Dunăre între oraşul din România şi localitatea Orlivka din Ucraina, precum şi instituţiile statului din vamă lucrează la capacitate maximă.

În fiecare weekend, zeci de TIR-uri aşteaptă chiar şi peste două zile în Isaccea şi în apropierea oraşului pentru a urca pe bacul care face curse regulate pe Dunăre până la Orlivka, Ucraina, timpii mari de aşteptare fiind cauzaţi şi de numărul ridicat al persoanelor care tranzitează zona.

„Când a început războiul, am plecat din Ucraina. Stau în Bulgaria acum. Fiul meu a rămas în Ucraina şi a murit anul trecut. Acum, trebuie să mă întorc pentru probleme personale. Nu pot sta departe de ţara mea relaxat, cât timp este război”, a declarat, pentru AGERPRES, Vladimir C., din Nikolaev, în timp ce aştepta să intre în vama din Isaccea.

O tânără din Odessa, Anastasia, a spus că se întoarce în Ucraina pentru a-şi ridica diploma, dovadă a studiilor continuate şi în perioada războiului.

„Primii doi ani i-am făcut în linişte, în oraşul natal, dar în ultimii doi ani m-am mutat în Bulgaria. Am făcut şcoala la distanţă şi nu a fost bine. Sunt însă fericită că am terminat. Am absolvit Colegiul Pedagogic şi vreau să-mi continui studiile la o facultate din Sofia, Bulgaria”, a menţionat Anastasia.



Foto: (c) Luisiana BÎGEA / AGERPRES

Societatea care face cursele pe Dunăre între Isaccea, România, şi Orlivka, Ucraina, lucrează la capacitate maximă, ca şi instituţiile din vamă.

„Timpul de aşteptare în punctul de trecere a frontierei din Isaccea, atât pe sensul de intrare, cât şi pe cel de ieşire din ţară este unul ridicat pentru autovehiculele de mare tonaj încă de la începutul războiului. Numărul poliţiştilor de frontieră a fost suplimentat încă de la debutul conflictului din Ucraina, iar infrastructura rutieră a punctului este folosită la capacitate maximă”, a precizat purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă, Andrei Ene.

El a mai spus că, în ultimele 24 de ore, prin vama din oraşul Isaccea au intrat în Uniunea Europeană circa 330 de autovehicule cu aproximativ 220 persoane, în aceeaşi perioadă ieşind din UE circa 350 de autovehicule cu aproximativ 2.500 de persoane.

Spre comparaţie, amintim că duminică, 6 martie 2022, circa 2.800 de persoane din Ucraina au intrat în România.



Foto: (c) Luisiana BÎGEA / AGERPRES

De la începutul războiului din Ucraina, 24 februarie 2022, punctul de trecere a frontierei româno-ucrainene din Isaccea a fost tranzitat de circa 411.000 de mijloace auto, iar lucrătorii Gărzii de Coastă au întocmit aproape 1.750.000 de formalităţi de trecere a frontierei pentru persoane. AGERPRES