Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiţă a anunțat sâmbătă câți români s-au vaccinat până în prezent și la ce rata de vaccinare ar trebui să ajungem la finalul anului,scrie realitatea.net.

Gheorghiţă a declarat că de la începutul campaniei de vaccinare în România au fost administrate 13 milioane de doze împotriva COVID.

“Astăzi, sunt peste 13 milioane de doze împotriva COVID-19 administrate la nivel naţional de la debutul campaniei de vaccinare, sunt peste 7,2 milioane de persoane care au primit cel puţin o doză de vaccin, acest lucru înseamnă aproximativ 45 la sută din populaţia adultă a României, care a primit cel puţin o doză de vaccin sau peste 42% din populaţia peste 12 ani rezidentă din România. Sunt peste 6,4 milioane de persoane care au fost vaccinate cu schemă completă şi aproape un milion de persoane care au primit deja şi doza de rapel”, a transmis Valeriu Gheorghiţă, la București, într-o conferință de presă la Maratonul Vaccinării.

“Dacă menţinem ritmul actual de vaccinare până la finalul acestui an am putea să ajungem la peste 9,5 milioane de persoane vaccinate cu cel puţin o doză. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă peste 55% rată de vaccinare din populaţia eligibilă a României peste 12 ani. Aşa încât împreună cu persoanele care au fost infectate, care au trecut prin boală, am putea să ajungem la finalul acestui an la o imunitate de grup de peste 75%”, a explicat coordonatorul campaniei de vaccinare.



