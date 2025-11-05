Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa a transmis că poliţiştii din Mangalia – Biroul Siguranţă Rutieră au făcut semnal de oprire pentru şoferul unui autoturism care se deplasa pe strada Bisericii din satul Olteni, potrivit realitatea.net.

”Şoferul nu s-a conformat semnalului, continuându-şi deplasarea, iar poliţiştii au pornit în urmărirea acestuia, vehiculul fiind interceptat şi blocat în trafic. Conducătorul auto a coborât din autoturism şi a fugit, încercând să-şi piardă urma în curţile unor imobile. Pentru interceptarea acestuia, un poliţist a efectuat 4 focuri de avertisment în plan vertical. Astfel, bărbatul a fost imobilizat şi, ulterior, condus la sediu poliţiei”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Oamenii legii au stabilit în urma verificărilor că bărbatul are 44 de ani şi nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

”De asemenea, s-a constatat că autoturismul nu este înmatriculat, iar plăcuţele cu numere de înmatriculare montate pe acesta aparţin unui alt vehicul. Din cercetările efectuate în dosar a rezultat ca bărbatul şi ar fi dus zilnic copilul la şcoală cu autoturismul, deşi nu deţinea permis de conducere”, a mai transmis sursa citată.

În acest caz, polițiștii au deschis dosar penal și continuă cercetările.