Urmărire ca în filme pe străzile din județul Constanța. Polițiștii au tras patru focuri de armă pentru a prinde un şofer care nu a oprit la semnal. Individul a coborât din autoturism şi a încercat să fugă prin curţile oamenilor, dar a fost imobilizat imediat de oamenii legii care au stabilit că nu avea permis de conducere, iar maşina nu era înmatriculată. 

Sursa: Realitatea de Constanta

Articolul precedentPARLAMENTUL EUROPEAN DESEMNEAZĂ RAPORTOR PENTRU FONDUL EUROPEAN PENTRU COMPETITIVITATE
Articolul următorNinel Peia, invitat special diseară la Realitatea Plus

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR