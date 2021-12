Universitatea Ovidius din Constanţa (UOC) a organizat workshopul internațional Study in Romania at Ovidius University of Constanta – Faculty of Letters.

Evenimentul s-a desfășurat în format online și a cuprins o serie de prezentări susținute atât de reprezentanții Facultății de Litere (FL) din UOC, dar și de invitații din străinătate.

„Facultatea de Litere constitue un pol în ceea ce privește sprijinirea inițiativelor de internaționalizare ale UOC, din prisma programelor de studii în limba engleză şi a programului pregătitor pentru studenţii străini iar workshopul organizat de noi a vizat promovarea în afara țării, şi punerea bazelor pentru noi cooperări, finanțate atât prin programul Erasmus Plus, cât și prin alte programe internaționale”, a precizat conf. univ. dr. Cristina Duhnea.

La eveniment au participat reprezentanții a patru instituții de învățământ superior din străinătate: Osmaniye Korkut Ata University (Turcia), Kütahya Dumlupınar University (Turcia), Pamukkale University (Turcia) și Eskisehir Osmangazi University (Turcia).

Sursa: Realitatea de Constanta