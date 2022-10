Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) a participat,la cea de-a XXXII-a ediţie a conferinţei anuale European Association for International Education (EAIE). Evenimentul s-a desfăşurat la Barcelona, Spania, şi a reunit mai mult de 6.300 de participanţi din peste 90 de ţări.

„În cadrul conferinței am luat parte la diferite ateliere de lucru şi sesiuni de networking în care am dezbătut subiectele de actualitate referitoare la procesul de internaţionalizare în instituţiile de învăţământ superior. Totodată, am purtat discuţii cu reprezentanţi ai universităţilor de prestigiu din întreaga lume, în urma cărora vom iniţia semnarea unor noi parteneriate de colaborare în domeniile educaţiei şi cercetării”, a precizat conf. univ. dr. Cristina Duhnea.

Din partea UOC, la manifestare au participat prof. univ. dr. Liliana Ana Tuţă, prorector relaţii internaţionale, studenţi străini şi rezidenţi, alături de conf. univ. dr. Cristina Duhnea.

Sursa: Realitatea de Constanta