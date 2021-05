Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) a devenit membră a consorțiului universitar european ERASMob, urmare a ratificării acordului de parteneriat, etapă premergătoare în accederea la statutul de universitate europeană, în viitorul apropiat.

Alături de UOC, din consorțiul ERASMob fac parte: Universitatea Clermont Auvergne (UCA), din Clermont, Franța – coordonator al consorțiului, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH Regensburg), din Regensburg, Germania, University of Applied Sciences (VIVES), din Bruges, Belgia, University of Ioannina (UoI), din Ioannina, Grecia, TTK University of Applied Sciences (TTK UAS), din Tallin, Estonia și Western Norway University of Applied Sciences (HVL), din Bergen, Norvegia.

„Universitățile europene sunt alianțe academice transnaționale care vor deveni universitățile viitorului, ce urmăresc promovarea valorilor și identității europene dar, în același timp, revoluționează calitatea și competitivitatea învățământului superior, a cercetării și inovării europene, în beneficiul studenților, al profesorilor, al întregii societăți. Aceste universități beneficiază de sprijin financiar din partea programelor Erasmus+ și Orizont 2020, iar strategia de redresare socio-economică are la bază crearea unui spațiu european al educației până în anul 2025, din care ne dorim să facă parte și universitatea noastră”, subliniază prof. univ. dr. Liliana Ana Tuță, prorector UOC pentru Relații internaționale, studenți străini și rezidenți.

Sursa: Realitatea de Constanta