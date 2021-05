Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) a organizat, în perioada 19-20 mai, Zilele Porților Deschise, în mediul virtual.

La întâlniri au fost înregistraţi peste 300 de participanți – elevi de liceu din județele Constanța, Tulcea, Călărași, Ialomița, Buzău, Galați, Brăila, Vrancea, care au primit informații despre admiterea la studiile de licență din acest an, structura facultăţilor şi perspectivele de integrare pe piaţa muncii, după absolvire.

Oferta educațională a celor 16 facultăți din cadrul Universității Ovidius din Constanța cuprinde 79 de programe de studii universitare de licență, 59 de programe universitare de master și 5 școli doctorale, cu 8 domenii de studii de doctorat.

„Ediţia din acest an a Zilelor Porţilor Deschise, chiar dacă a fost organizată în mediul online, a beneficiat de participarea unui număr mare de elevi și ne bucurăm că interesul lor pentru oferta educațională a Universităţii Ovidius din Constanța crește de la un an la altul. Am observat că cei mai mulți dintre elevi știau deja exact către ce domenii de studiu doresc să se îndrepte și au fost interesați să afle în special detalii despre disciplinele pe care le vor studia, oportunitățile de burse, activități de practică și, mai ales, perspectivele de carieră pe care le vor avea după absolvire”, a precizat conf. univ. dr. Dan Marcel Iliescu, rectorul UOC.

În cadrul întâlnirilor, liceenii s-au conectat online, de pe propriile echipamente sau au luat parte la eveniment alături de colegii din clasă şi au intrat în dialog cu profesori, studenți și absolvenți ai Universității Ovidius din Constanța.

Detalii suplimentare despre oferta educațională a tuturor facultăților din cadrul UOC sunt disponibile pe website-ul dedicat admiterii – https://admitere.univ-ovidius.ro/, unde, începând cu data de 8 iulie, se va deschide accesul pe platforma de admitere, astfel încât tinerii se vor putea înscrie, în funcție de nivelul de studii pentru care optează – licență, master, doctorat – dar și în funcție de rezidență – cetățeni români, ai Uniunii Europene (UE), ai Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE); români de pretutindeni (români şi etnici români, cu domiciliul stabil în străinătate, conform actului de identitate); cetățeni străini.

Sursa: Realitatea de Constanta