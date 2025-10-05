Un grav accident de circulație s-a produs duminică în localitatea Crișan, județul Constanța, soldat cu decesul unui tânăr de 24 de ani. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea și Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), autoturismul în care se afla victima s-a răsturnat în afara carosabilului și a căzut de pe un pod.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul stației Hârșova, două ambulanțe și un elicopter SMURD. Tânărul a fost găsit în stop cardio-respirator, cu multiple traumatisme.

„S-a efectuat protocolul de resuscitare, dar, din păcate, fără un rezultat favorabil”, au precizat reprezentanții SAJ Constanța.

Victima, singura persoană implicată în accident, a fost declarată decedată.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte ale producerii tragediei.

