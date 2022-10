Caz șocant la Năvodari. Un pensionar a aruncat de la balconul apartamentului în care locuiește tot ce avea prin casă. Bărbatul trăia singur și intrase în depresie după ce soția lui a fost internată la azil. Bărbatul a aruncat pe geam cărți, televizoare și mai multe obiecte de mobilier.

În plină zi, zgomotele puternice și repetate au scos oamenii din case. Aceștia au sunat de urgență la 112 când au văzut că de la balconul unei locuințe sunt aruncate obiecte grele. Pe spațiul verde de la bloc, zăceau trei televizoare făcute praf, mobilier, cărți și mai multe discuri.

„A avut niște probleme: i-a plecat soția la azil că era bolnavă de mai multe boli și nu a mai putut să reziste și s-a supărat și a aruncat un televizor, câte una-alta. Dacă era cineva pe aici, îl lovea. Te sperii cât ești de puternic. S-a dat lumea la o parte, a chemat poliția locală”, a spus un vecin.

„Am auzit și mi-a zis cineva și am venit să văd ce s-a întâmplat. Are soția bolnavă de ani de zile. O are pe la azil”, a povestit fratele pensionarului.

Autoritățile sosite la fața locului l-au convins pe bătrân să le deschidă ușa, iar acesta a fost luat cu ambulanța și transportat la Spitalul din Năvodari.