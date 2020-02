FC Farul continuă campania de transferuri, iar acum Ianis Zicu îşi întăreşte lotul cu un atacant.

Cezar Gherghiceanu în vârstă de 19 ani va îmbrăca tricoul alb-albastru în partea a doua a sezonului.

Fost internațional sub 18 ani, acesta a făcut ultimii doi ani de juniorat în Spania, la UCAM Murcia, pentru care a marcat 23 de goluri în ultimul sezon la echipa U19. În prima parte a actualului campionatului, a evoluat pentru Turris Turnu Măgurele.

“Am ales să vin la Farul pentru că este un proiect foarte ambițios și putem face lucruri frumoase. Am găsit un grup unit, sunt așteptări mari și sunt speranțe că ne putem lupta la promovare. Campionatul este strâns, iar matematic nu suntem deloc departe de locul 3, care duce la baraj. La 17 ani am plecat la Murcia, am stat acolo doi ani, dar mi-am dorit să revin în țară și să joc la nivel de seniori. La Turris am fost folosit foarte puțin și mi-am dorit să am șansa de a demonstra ce pot”, a declarat Cezar Gherghiceanu.