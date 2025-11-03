Scenă revoltătoare în orașul Călan, județul Hunedoara. Un bărbat în vârstă de 32 de ani a fost reținut de polițiști după ce, în urma unei dispute cu soția și aflat sub influența alcoolului, a aruncat cățelul familiei de la etajul al doilea al blocului în care locuiau.

