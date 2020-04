Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Andrei a primit un tunel de dezinfectare pentru secția de cardiologie, prin intermediul platformei de suport comunitar Împreună, Constanța va răsări. Astfel, tot personalul sanitar va putea să beneficieze de protecție sporită împotriva răspândirii virusului COVID-19, iar pacienții internați pentru afecțiuni cardiologice vor fi protejați, astfel încât actuala epidemie să nu le pericliteze și mai mult starea de sănătate.

Tunelul dispune de trei măsuri de protecție – prima este reprezentată de un pulverizator cu dezinfectant. Astfel, în momentul în care o persoană trece prin tunelul de dezinfectare, în mod automat este pulverizată cu presiune soluție dezinfectantă. A doua măsură este reprezentată de filtrul de lumină UV. Odată cu pornirea pulverizatorului cu soluție de dezinfecție, se aprind și luminile UV, ce ajută suplimentar la eliminarea virusurilor, chiar și noului tip coronavirus – COVID-19. Cea de-a treia măsură este reprezentată de prezența unui covor umed cu dezinfectant.

“Personalul sanitar este în prima linie în aceste zile și de modul în care avem grijă de aceștia depinde capacitatea noastră de a limita efectele acestei epidemii. Încă din momentul în care am pus bazele platformei de suport social Împreună, Constanța va răsări, una dintre preocupările noastre a fost să găsim soluții pentru protejarea medicilor. Astfel, am strâns fonduri pentru achiziționarea de echipamente de protecție pentru medicii de familie din Constanța, am distribuit materiale, cu ajutorul colegilor, atât în oraș cât și în județ, iar astăzi facem un pas în plus pentru sistemul sanitar local. Suntem bucuroși că putem dona aceste echipamente spitalelor și ne încurajează deschiderea cadrelor medicale de a primi donații. E un moment în care să fim solidari și orice gest contează. Am fost plăcut surprinși că sunt deja constănțeni care au răspuns apelului nostru pentru dotarea cadrelor medicale și s-au alăturat eforturilor de strângere de fonduri prin platforma www.impreunaconstanta.ro. Le mulțumim și nu ne vom opri aici.” a declarat Ionuț Rusu, unul dintre inițiatorii platformei Împreună, Constanța va răsări.

Pentru a sprijini strângerea de fonduri pentru echipamentele medicale atât de necesare pentru personalul sanitar aflat în prima linie a luptei împotriva pandemiei COVID-19, platforma dispune și de o posibilitatea de a colecta fonduri de la cei care doresc să se implice. Donațiile pot fi făcute direct pe platforma www.impreunaconstanta.ro la secțiunea donează sau prin intermediul aplicației Împreună Constanța din Google Store pentru utilizatorii de Android. Fiecare poate selecta suma donată, iar sumele vor fi utilizate pentru achiziția urgentă a echipamentelor de protecție pentru personalul sanitar.

Acestei inițiative i s-au alăturat și Colegiul Medicilor de Familie din Constanța, Asociația medicilor de familie din Constanța, precum și Asociația Sofya Tomitana, prin intermediul căreia sunt colectate fondurile și cu ajutorul căreia se realizează achizițiile.