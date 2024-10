Invitat marți, la Realitatea.NET, în emisiunea „TU DECIZI!”, într-un interviu 1-1 cu jurnalista Ana Maria Păcuraru, Robert Sighiartău, vicepreședintele PNL, a spus că Marcel Ciolacu nu și-a respectat cuvântul față de Nicolae Ciucă, iar această alianță nu trebuie să mai aibă loc.

Ana Maria Păcuraru: Ciucă a anunțat oficial că a rupt coaliția de guvernare după decizia CCR privind-o pe Diana Șoșoacă, însă a spus că miniștrii PNL rămân în executiv. Cum poate să funcționeze o astfel de guvernare fără să fie aliați propriu-zis?

Robert Sighiartău: “Foarte simplu. În primul rând, relația cu Partidul Social Democrat s-a deteriorat gradual. Sigur că eu am fost printre vocile care am spus încă de la începutul guvernării cu PSD și m-am exprimat ca atare, am votat împotriva acestei alianțe, că această coaliție nu va rezista foarte mult, pentru că PSD-ul are în ADN-ul său acest abus de putere. (…)

Doi, faptul că Marcel Ciolacu, față de Nicolae Ciucă, deși au avut anumite discuții de-a lungul timpului legate de coaliții, legate de decizii, nu și-a respectat cuvântul.

Mai mult decât atât, o decizie a patru judecători, numiți de PSD acolo, împreună cu celălalt UDMR, de scoaterea unui candidat, și nu contează cine și nu contează părerile pe care le-a avut la exprimat public, reprezintă un atac, din punctul meu de vedere, la democrație.

Așadar, decizia a fost foarte clară. Orice coaliție de guvernare politică se rupe. Nu mai există dialog cu Partidul Social Democrat.

Și bineînțeles, așa cum mi-a spus și dumneavoastră întrebarea, și am văzut că mulți speculează, de ce rămâne Partidul Național Liberal acolo, cu miniștrii? Dintr-un motiv simplu. Pentru că noi vrem ca PSD-ul să plece”, a afirmat europarlamentarul PNL.

Nu noi să plecăm, ei să plece. Pentru că știți foarte bine că PNL era la guvernare. Noi nu putem să lăsăm PSD-ul la guvernare în preagul alegerilor, cu miniștrii la interne, la finanțe, cu secretarii generale al guvernului, ca să controleze toate deciziile și toate resursele financiare.

