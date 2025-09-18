Președintele american Donald Trump a declarat, într-o conferință de presă susținută în Marea Britanie, că liderul rus Vladimir Putin l-a „dezamăgit”. Trump a spus că, deși credea că războiul din Ucraina ar fi fost cel mai ușor de încheiat datorită relației sale cu Putin, realitatea l-a contrazis: „M-a dezamăgit. Chiar m-a dezamăgit”.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că a reușit să „rezolve” șapte războaie considerate „de nerezolvat” și a subliniat că speră să facă același lucru și în Ucraina, după ce conflictul din Gaza va fi gestionat „cum trebuie”.

La rândul său, premierul britanic Keir Starmer a lansat un mesaj ferm la adresa lui Putin: „În ultimele zile, Putin a demonstrat adevăratul chip, demarând cele mai puternice atacuri de la debutul invaziei. Multă vărsare de sânge, mulți oameni inocenți uciși, cu încălcarea fără precedent al spațiului NATO. Acestea nu sunt acțiunile unei persoane care își dorește pacea”.

Starmer a precizat că discuțiile cu Trump s-au concentrat pe creșterea sprijinului militar pentru Ucraina și pe găsirea unor soluții care să pună presiune decisivă asupra Kremlinului pentru un acord de pace durabil.

Sursa: Newsinn