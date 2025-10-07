ANAF a anunțat marți că toți angajații instituției sunt monitorizați, iar pentru mai mulți funcționari au fost luate deja măsuri drastice. Nouă persoane au fost relocate prin detașare, iar alți 30 de angajați au fost înlocuiți din funcție.

„Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală a dispus modificarea raportului de serviciu a nouă funcționari publici, prin detașare și relocare temporară între structurile agenției, cu obiectivul monitorizării activității și performanței acestora în noile roluri”, a transmis instituția.

Decizia vine după schimbările operate în iulie, când conducerea Direcției Generale Antifraudă Fiscală a fost înlocuită și 30 de funcționari publici au fost scoși din funcții de conducere.

Conducerea ANAF precizează că măsurile vizează „eficiența și integritatea angajaților”, criterii considerate esențiale pentru îmbunătățirea performanței administrației fiscale. Relocările au fost dispuse în zone unde existau suspiciuni de lipsă de performanță sau riscuri de integritate.

Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a explicat că monitorizarea angajaților urmărește atât verificarea eficienței profesionale, cât și prevenirea faptelor de corupție. „Comportamentul profesional etic și performanța sunt obligatorii și nu sunt negociabile”, a declarat acesta.

ANAF a subliniat că activitatea personalului relocat va fi atent evaluată în noile roluri, pentru o justă apreciere a performanței.

Schimbările fac parte din planul strategic al instituției pentru perioada 2025-2028, prin care se urmărește eficientizarea administrației fiscale, reducerea cheltuielilor și crearea unui mediu de lucru bazat pe meritocrație și integritate.

