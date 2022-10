Farul Constanța va juca în deplasare cu FC U Craiova 1948, vineri 28 Octombrie, în cadrul etapei a-XVI-a din Superliga de fotbal.

Gheorghe Hagi a afirmat că echipa sa a realizat un tur de campionat excelent prin rezultatele obținute fiind liderul clasamentului, apoi a vorbit în primul rând despre importanța meciului de vineri.

„Trei puncte importante. Adversarul are un spirit foarte bun, îl știți cu toții, sunt din Oltenia și au orgoliu… nu prea au rezultate, dar luptă pentru puncte.Trebuie să ne așteptăm la un meci la fel cum a fost în etapa trecută, în deplasare la Rapid, unde cred că am făcut față și rezultatul a fost foarte bun pentru noi. Am jucat în deplasare și puteam mai mult. Noi suntem pregătiți și mergem să ne impunem, cu aceeași mentalitate. Cu siguranță, cred că nu va fi ușor…în retur e greu, vin meciurile grele unde sunt puncte importante puse în joc, așa că, toate meciurile sunt dificile!

Într-o zi sau alta pot ajunge acolo sus. Eu cred că asta suntem noi acum. Clubul nostru poate să se gândească că avem viitor mare, dacă ne vom dezvolta așa cum prevăd eu lucrurile, cu optimismul meu și dezvoltarea pe care trebuie să o aibă Farul în următorii cinci ani. Cred că putem fi unul dintre cele mai bune cluburi din România. Avem cea mai bună academie, o să-i vedeți și pe ceilalți care vor veni. La ultimele meciuri am jucat cu patru jucători născuți 2003, 2002, 2005 și 2006. Practic continuăm același lucru” , a declarat managerul tehnic Gheorghe Hagi.

Sursa: Realitatea de Constanta