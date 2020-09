Farul a învins cu scorul de 2-1 pe Petrolul Ploiești, în cadrul primei etape din Liga a 2-a de fotbal.

Scorul a fost deschis de Petrolul în minutul 4 prin Țicu din înscrie din lovitură liberă. În minutul 31 Alexandru Stoica scapă spre poartă, intră în careu, dar e ajuns din spate și faultat de Antoniu Manolache. Cruceru transformă lovitura de pedeapsă și îl învinge pe Avram. În minutul 90+2 după un corner, portarul respinge, cu prețul unei ciocniri cu Manolache, iar mingea ajunge la Bîrnoi, care lobează excelent și face 2-1.

„Ca că am luat gol repede pe o greșeală? Dar le-am spus la pauză că am încredere, dacă unul greșește, ceilalți trebuie să fie alături de el. Mă gândesc la promovare pentru că ăsta e scopul meu. Am avut un an în care am fost dezamăgit, acum sper ca acești copii să crească cum trebuie. Am încredere in toți jucătorii. Am sperat din primul minut ca o sa câștigam. A fost o partida grea, ma bucur ca am câștigat in deplasare. Toate lucrurile merg cum trebuie la Farul. Ma gândesc la promovare, asta e obiectivul. Sunt mulțumit de jucătorii care ii am pe banca. Sper ca lucrurile sa fie in regula,” a declarat Ianis Zicu, antrenor FC Farul.

În următoarea etapă Farul va juca cu Aerostarul Bacău, sâmbătă, 5 septembrie, pe teren propriu.