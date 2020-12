La finalul unui an complicat din cauza pandemiei de COVID-19 și după prima parte a sezonului Ligii a 2-a, încheiată de FC Farul Constanța cu șanse pentru accederea în play-off, managerul FC Farul, Tiberiu Curt, ne-a vorbit într-un amplu interviu despre situația clubului, lupta pentru clasarea în primele 6 locuri, situația meciului de la Cluj și pregătirea pentru ultimele meciuri din sezonul regular.

“Urmează cinci finale!”

Domnule Curt, cum a fost această primă parte a campionatului?

A fost un campionat atipic. După se știe, această pandemie cu noul virus COVID-19 a schimbat total organizarea clubului, metodologia de pregătire a echipei și, în general, activitatea clubului a fost modificată conform noilor reguli. Cred însă că am reușit să facem un sezon destul de bun. Suntem foarte bucuroși că am reușit să păstrăm același nucleu care a dus greul și anul trecut și am avut un lot destul de omogen. Nu foarte mare din punct de vedere numeric, dar cu o valoare destul de bună, și cred că, la finalul acestui calup de meciuri, pentru că încă nu s-a terminat sezonul regular, ocupăm o poziție care ne permite să sperăm în continuare la îndeplinirea obiectivului intermediar, acela de a fi în play-off-ul Ligii a 2-a.

Startul campionatului a fost unul, să spunem, mai deosebit pentru că echipa venea după o perioadă foarte lungă în care nu a disputat meciuri oficiale, întrucât campionatul trecut a fost înghețat pentru formațiile clasate sub locul 6. Din păcate, am fost și noi acolo, pentru că nu am mai apucat să disputăm meciurile care să ne aducă în lupta pentru play-off.

Ce s-a întâmplat anul trecut și soluția la care s-a ajuns din partea federației, să se închidă campionatul, este în trecut. Noi considerăm că am fi putut spera la mai mult, însă așa s-a hotărât atunci pentru a putea continua cu fotbalul, în momente foarte dificile. Încă nu știam ce se va întâmpla și cum va evolua acest virus. Am reușit totuși să începem acest campionat. Sigur, a fost destul de dificil pentru că veneam o perioadă atât de lungă de inactivitate, însă am început foarte bine. Am jucat destul de bine în continuare, dar consider că lipsa spectatorilor de la meciurile de acasă s-a văzut. Am reușit să aducem mai multe puncte din deplasare, unde suntem pe primul loc sau al doilea. Cred însă că am fi putut face mai mult. În general, suntem mulțumiți de activitatea echipei. În afară de două reprize din toate meciurile disputate, nu cred că a fost echipă care să ne domine. În rest, am făcut față cu brio oricărui adversar, însă am pierdut niște puncte destul de ușor din cauza unor mici greșeli personale, din cauza unor decizii puțin constroversate ale arbitrilor. Nu avem decât de analizat aceste lucruri și să le îmbunătățim, pentru că urmează încă cinci meciuri. Cinci finale, din punctul meu de vedere, care trebuie abordate foarte serios și din care trebuie să acumulăm cât mai multe puncte.

“Regulamentul este foarte clar!”

Au fost momente entuziasmante, ca victoria de la Ploiești, venită după 22 de ani în care nu mai învinsesem pe terenul Petrolului, alternate cu momente în care s-au pierdut puncte, așa cum a fost meciul cu Gloria Buzău. Faptul că au fost aceste probleme cu pandemia, dar și lipsa spectatorilor, au dat această inconstanță?

Cred că toate echipele au fost afectate de această pandemie. Toți au avut cazuri de COVID-19, toți au avut situații mai mult sau mai puțin complicate la nivel de lot, pentru toată lumea a fost dificil să gestioneze aceste teste și rezultatele lor. Dar, cu toate că am avut patru evenimente de acest gen, am reușit să avem un lot destul de bun, cu excepția ultimei perioade, când a fost un număr mai mare de cazuri și am suferit din punct de vedere numeric. Acest lucru a dat posibilitate tinerilor din clubul nostru să debuteze la echipa mare, ceea ce este un lucru îmbucurător, un exemplu pentru cei din Centrul de Copii și Juniori. Am gestionat în general bine situația, dar tot timpul este loc de mai bine, iar la anul, având experiența din acest sezon și a modului de a opera aceste lucruri, cred că va fi un parcurs mult mai bun.

Din păcate, cazurile de COVID-19 și-au pus amprenta, iar echipa nu a putut să joace meciul de la Cluj, cu Universitatea. Nu s-a decis încă ce se întâmplă cu acest meci, este încă la Comisia de Disciplină, după două amânări. Ce se întâmplă cu acest joc?

Nu se întâmplă absolut nimic. Spre deosebire de celelalte echipe, care au acceptat regulamentul așa cum este, Clujul au făcut tot ce a depins de ei ca să tergiverseze acest rezultat. Iată că au reușit, sunt niște tertipuri avocățești care sunt menite să prelungească, dar nu știu ce vor să obțină. Din punctul meu de vedere, regulamentul este foarte clar. L-am votat cu toții la începerea campionatului, ni l-am asumat cu toții. Faptele au fost foarte clare, din punctul nostru de vedere nu este absolut nicio problemă. Este că că Clujul se apără și încearcă să scoată ceva din scandalul acesta pe care tot ei l-au provocat, pentru că au dezvoltat un război mediatic dus cu invective la adresa staffului nostru, a finanțatorului. Ceea ce nu cred că este de nivelul onoarei și istoriei clubului, să facă acest lucru. Este problema lor, noi nu vrem să intrăm în acest joc. Respectăm în continuare regulile și sunt convins că, în momentul în care Comisia de Disciplină va analiza acest caz, când se vor termina aceste amânări, așa cum a dat în 9 cazuri 9 decizia conform legii, așa o va da și acum, în al 10-lea.

Un moment important în acest sezon a fost calificarea în Cupa României, după o victorie în fața celor de la Academica. O prezență după foarte mult timp în optimi. Care ar fi ținta pentru viitor în această competiție?

Cupa României nu a fost principalul nostru obiectiv. Noi ne-am dorit să avem un parcurs foarte bun și să accedem în play-off-ul Ligii a 2-a, asta este clar. Însă am abordat foarte serios această competiție și am reușit să ajungem după 14 ani în optimi, să jucăm cu o echipă din prima ligă, Academica Cliceni, surpriza campionatului, contra căreia am făcut un meci foarte bun și am obținut o victorie prețioasă. Nu ne rămâne decât să abordăm în continuare jocurile la fel de serios, este un prilej de a ne bate cu adversari puternice, pentru că au rămas în competiție multe echipe din Liga 1. Vrem să arătăm că avem valoare și că avem o forță de joc care ne permite să fim și noi în prima ligă.

“Vrem să aducem 2-3 jucători!”

Este o pauză destul de scurtă, campionatul se reia în a doua parte a lunii februarie. Care este strategia pentru această iarnă?

Vom începe pregătirile pe 11 ianuarie, iar stafful a realizat deja programul. Urmează să analizăm posibilitatea de a merge într-un cantonament. Aveam în gând să mergem în Turcia, însă am abandonat această idee din cauza condițiilor de carantină impuse celor care merg acolo. Este sigur că vom avea o perioadă într-un cadru organizat, cu toată echipa. Avem deja perfectate câteva amicale, dar vom vedea. Deocamdată nu știm cum va fi vremea și nu știm în ce perioadă vom merge în cantonament.

În privința lotului de jucători vor fi noutăți?

Ca de obicei, nu vor fi mari noutăți, încercăm să aducem 2-3 jucători care să-i permită antrenorului să aibă mai multe soluții și să aducă valoare în plus celei existente, să ne ajute să obținem mai mult din jocurile rămase. Sigur că nu este foarte ușor, dar suntem optimiști că vom reuși. Sunt deja discuții cu ei și sunt convins că vom crește valoarea lotului.

Cinci finale la începutul anului viitor. Ați făcut vreun calcul de ceea ar fi nevoie pentru accederea în play-off?

După cum am observat și din etapele scurse până acum, orice meci e dificil. Orice echipă îți poate pune probleme, dacă nu abordezi jocul așa cum trebuie. Toate echipele au avut parte de mari surprize cu adversari din subsolul clasamentului, dar au fost și surprize în celălalt sens, să câștige cu echipe din fruntea clasamentului. Totul este deschis, echipele sunt foarte aproape ca nivel valoric. Diferența este făcută de anumite momente din joc, detaliile, agresivitatea, focusul asupra partidei. Există și niște jucători care aduc anumitor echipe un plus de valoare, însă competiția este echilibrată și cele cinci finale vor fi abordate exact ca finale. Vom fi sută la sută acolo, să dăm totul pe teren, să ne sacrificăm. Noi vom sprijini în continuare, așa cum am făcut-o și până acum, prin rezolvarea condițiilor necesare desfășurării antrenamentelor și a cererilor din partea staffului tehnic pentru echipă. Vom încerca să dăm totul, așa cum sper că vor da și ei pe teren. Este un efort comun din partea clubului, din partea antrenorilor și jucătorilor, pentru că vrem ca anul acesta să fim în primele 6, în play-off, pentru că acolo se poate întâmpla orice.

“Financiar suntem un club stabil!”

Pandemia și-a pus amprenta și din punct de vedere economic, pentru că toate cluburile au întâmpinat probleme din cauza dispariției unor surse de venit, cum ar fi banii rezultați din vânzarea de bilete. Cum stă Farul din acest punct de vedere?

Pot să spun că, în acest moment, financiar suntem un club foarte stabil. Așa cum am spus-o și anul trecut, tot în această perioadă, ne mândrim cu faptul că suntem cu salariile la zi, în aceste timpuri complicate, când, din cauza pandemiei, majoritatea sponsorilor au dispărut. Nu mai încasări din bilete, încasările din marketing și merchandising sunt foarte mici, însă am reușit, cumva prin reducerea lotului din punct de vedere numeric și concentrarea pe reducerea anumiror costuri, să păstrăm clubul pe linia de plutire și, în acest moment, suntem cu salariile la zi, toată lumea este plătită, totul este ok și abordăm anul viitor foarte optimiști din punctul acesta de vedere. Aș vrea să mulțumesc pe această cale Primăriei Municipiului Constanța, care ne-a susținut de când am început acest proiect, în continuare avem discuții cu reprezentații Primăriei și avem certitudinea că vom fi sprijiniți și pe viitor. Farul este echipa orașului și constănțenii, 80 la sută dintre ei ca să fiu mai precis, se identifică cu această echipă și cu acest brand care merită dus mai departe.

Mergem și către fotbalul juvenil. Trei jucători, Pelivan -16 ani, Ciolacu – 17 ani și Rus-18 ani, din Centrul de Copii și Juniori au debutat la echipa mare în acest sezon.

Ei fac parte din strategia pe care o avem, de a promova tineri din propria pepinieră. Fac antrenamente cu echipa mare de aproape un an, nu a fost un proces foarte rapid. Am încercat să-i familiarizăm mai întâi cu cerințele de la echipa mare, să facem o analiză la nivelul tactic și tehnic pe care îl au. Au reușit să facă față cerințelor staff-ului tehnic și au debutat. Ne mândrim cu acest lucru. După doar un an, am reușit să debutăm în Liga a 2-a jucători din propria Academie. Vor urma și alții, îi monitorizăm pe toți foarte atent, avem discuții cu toți antrenorii, știm foarte bine ce se întâmplă și, cu siguranță, veți auzi și de alte nume în perioada următoare.

Din păcate, la nivel de copii și juniori, întrecerile sunt oprite din cauza pandemiei. Cum se desfășoară activitatea?

Din păcate, întrecerile la acest nivel au fost oprite, dar noi în continuare ne-am făcut treaba. Au continuat antrenamentele, am beneficiat și de acest teren sintetic nou pe care îl avem în cadrul bazei și copiii au fost foarte fericiți să se antreneze acolo. Condițiile la nivelul Centrului de Copii și Juniori au crescut. Ne pare rău că nu avem competiții, este cel mai mare impediment, dar ei în continuare și-au văzut de treabă. Cu toate că a venit pandemia și este carantină la Constanța, numărul de copiii prezenți în clubul nostru nu a scăzut, nici nu a rămas la fel, ci, din contră, a crescut cu încă 100 de copii. Ceea ce pentru noi este o mare mândrie, un semn că mulți constănțeni au încredere să-i aducă pe copiii lor la noi la Academie, să facă sport la Farul.

Ne apropiem de Sărbători. Care este mesajul pentru fanii Farului la final de 2020 și cu ce speranțe pentru 2021?

Mesajul pentru ei este să aibă încredere. Să știe că aici toți ne punem în slujba clubului. Toți, clubul, staff-ul tehnic, jucătorii, avem același obiectiv. Sperăm să ne susțină în continuare așa cum au făcut-o și până acum și îi așteptăm cu mare drag la stadion atunci când autoritățile ne vor permite să avem spectatori în tribune. Le doresc Sărbători fericite și să ne vedem cu bine în anul următor, sănătoși și în Liga 1.

Sursa: Realitatea de Constanta