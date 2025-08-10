Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al treilea al turneului WTA 1.000 de la Cincinnati din Ohio, dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari.

Sorana a trecut în runda a doua de poloneza Magdalena Frech, cap de serie numărul 22 şi poziţia 25 în clasamentul WTA, cu scorul de 7-6 (7/4), 2-6, 6-4.

Cîrstea, în vârstă de 35 ani şi poziţia 138 în ierarhia WTA, s-a impus după două ore şi 22 de minute de joc.

Cîrstea, care a reuşit 6 aşi în acest meci, a fost învinsă de Frech în singurul său meci anterior cu poloneza, în 2023, în turul secund la Birmingham, cu 6-3, 6-7 (1/7), 6-4.

Românca şi-a asigurat un cec de 32.840 de dolari şi 65 de puncte WTA şi va juca în runda următoare în compania chinezoaicei Yue Yuan.

Yuan locul 98 WTA a produs surpriza şi a trecut în trei seturi de favorita numărul 14 a întrecerii din Ohia, rusoaica Diana Shnaider, locul 20 în ierarhia mondială. Chinezoaica s-a impus în trei seturi, scor 6-4, 1-6, 6-3.

Emma Răducanu vs Sabalenka în turul trei

Jucătoarea britanică de origine română Emma Răducanu s-a calificat în turul al treilea al turneului de la Cincinnati.

Răducanu s-a impus în faţa jucătoarei din Serbia, Olga Danilovic (24 de ani, locul 43 WTA) în două seturi, scor 6-3, 6-2, după un meci care a durat o oră şi 21 de minute. În turul trei, Emma se va întâlni cu rusoaica Aryna Sabalenka, favorita numărul unu şi locul unu în ierarhia mondială. Sabalenka a trecut în turul secund de cehoaica Marketa Vondrousova cu scorul de 7-5, 6-1.