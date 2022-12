Televiziunea B1, redată cetățenilor. Bobby Păunescu: Oancea încerca să susțină statul paralel

Bobby Păunescu, regizor și președinte ARMIS, a făcut dezvăluiri explozive, vineri, după ce Sorin Oancea a fost acuzat de nereguli grave civile și penale, în urma raportului inspectorilor ANAF.

„În urma controlului ANAF care a fost încheiat și în care au fost descoperite prejudicii statului, document care a fost confirmat și de către administrator, în sensul că au semnat un document împreună, și în urma cererei B1 și a administratorului Sorin Oancea, Corpul de Control al domnului ministru Ciucă de a verifica dacă ce a făcut ANAF este în regulă. Corpul de Control a spus că nu este nicio neregulă făcută de către ANAF.

Acționarii, adică noi ne-am sesizat, am convocat Adunarea Generală a a Acționarilor care a avut loc pe data de 19 (n.r. decembrie), domnul Sorin Oancea este clar cu niște probleme acolo și semnate de către dânsul, acceptate, a încercat să i-o pună, să ducă în continuare o campanie urâtă, încerca să susțină statul paralel. Noul administrator, conform deciziei Tribunalului, este subsemnatul Bobby George Marius Păunescu.

Urmează să redăm televiziunea cetățenilor, pentru că lupta de-abia acum începe în interior. Vom apăra până la ultimul om televiziunea, din punct de vedere editorial. Le-am promis tuturor angajaților că nu vor fi probleme financiare, ba din contră. Vrem să fie televiziunea din nou acolo unde a fost când am predat-o. Ideea este că televiziunea asta a fost la un moment dat lider al televiziunilor de știri, acum nu mai este. Noi vom reda chestiunea asta. Infiltrarea de către statul paralel în B1 trebuie curățată, trebuie verificat despre ce este vorba și, așa cum am promis, se va schimba administratorul și m-am ținut de cuvânt”, a precizat Bobby Păunescu, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

„Se certifică de către noi, grefa acestei instanţe, existenţa pe rolul Secției a VII-a Civile a Tribunalului Bucureşti a dosarului civil nr. 35923/3/2022, având ca obiect cererea de deschidere a procedurii generale a insolvenței, întemeiată pe dispozițiile Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, formulată de debitorul B1 TV CHANNEL SRL. Verificând actele şi lucrările dosarului, rezultă că în cauză este stabilit prim termen de judecată la 18.01.2023, ora 11.00- Camera de Consiliu C5. S-a eliberat prezentul certificat în 3 exemplare, la cererea petentului PĂUNESCU BOBBY GEORGE MARIUS – administrator al B1 TV CHANNEL SRL, anulându-se taxa judiciară de timbru în valoare de 2 lei, achitată cu chitanța nr. 125751/21.12.2022”, se arată în document.