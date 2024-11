O ramă acoperită de noroi care încadrează o fotografie umedă şi dezintegrată este unul dintre cele mai preţioase obiecte pe care Ana Piedra Carbonell a reuşit să le salveze când viiturile au distrus casa mamei ei din oraşul Algemesi (estul Spaniei), relatează Reuters.

Fotografia, care o înfăţişează pe Ana Piedra Carbonell, mama ei, tatăl decedat şi sora ei cu multe decenii în urmă, este singura poză de familie din casă care a supravieţuit catastrofei – cele mai devastatoare inundaţii din istoria modernă a Spaniei.

Având în vedere starea precară a fotografiei, există riscul ca această amintire să se piardă. Aşa că femeia s-a alăturat altor zeci de supravieţuitori care vor să vadă dacă experţii din cadrul unui program gestionat de Universitatea din Valencia le pot salva amintirile.

”E singura amintire pe care mama mea o mai are întrucât tatăl meu a murit la 36 de ani, iar mama are acum 74”, a spus Carbonell, prezentă la unul din punctele de colectare instalate în cadrul noului program ”Save the Pictures”.

”Mobile şi maşinile pot fi înlocuite… (Fotografiile) sunt lucruri materiale, dar au o valoare sentimentală nemăsurabilă”, a adăugat femeia de 44 de ani.

Programul are drept obiectiv restaurarea şi salvarea fotografiilor de patrimoniu deteriorate şi redarea acestora comunităţilor lovite de inundaţii.

Una din principalele provocări este aceea că multe dintre fotografii sunt lipite unele de altele, a spus Marisa Vazquez de Agredos, şefa departamentului pentru patrimoniu al universităţii.

Peste 220 de persoane şi-au pierdut viaţa după ce ploile torenţiale din 29 octombrie au declanşat viituri care au devastat suburbiile oraşului Valencia.

Apele au produs de asemenea pagube incalculabile clădirilor şi proprietăţilor, dar şi fotografiilor şi altor amintiri din istoria familiilor.

În timp ce Carbonell a adus o singură fotografie, Pilar Jimenez a adus întreaga arhivă foto a familiei, încât un soldat care ajută la efortul de curăţare de după dezastru a trebuit să le transporte într-o roabă.

”Îmi aduc întreaga viaţă – fetele mele când erau mici, căsătoria mea, ştiu şi tu, totul”, a spus femeie da 65 de ani din Aldaia, o suburbie a oraşului Valencia. Ea le-a spus celor care se ocupă de proiect să facă o selecţie şi să nu piardă mult timp cu toate.

”Tatăl meu iubea fotografia aşa că am multe fotografii cu mine de când eram mică. Sunt foarte multe”. AGERPRES