De 18 zile, fermierii și trasportatorii protestează în Afumați, Ilfov. Protestatarii susțin că nu vor pleca din stradă deoarece sunt nemulțumiți de măsurile adoptate de Guvern.

Fermierii vor primi subvenții pentru fiecare animal crescut, dar și o reducere de 2 lei pe litru la motorină. Oamenii se declară însă nemulțumiți și spun că aceste măsuri sunt insuficiente și că, până vor primi banii de la stat, vor intra în faliment.

Mulți dintre fermierii români au ajuns să își vândă animalele deoarece nu mai au bani să le crească.

În plus, Executivul le-a promis fermierilor și posibilitatea amânării ratelor la credite pentru cei care au fost afectați de secetă.

Fermierii sunt însă nemulțumiți și spun că aceste măsuri nu sunt suficiente, mai ales în condițiile în care piața de la noi din țară a fost luată cu asalt de produse din import vândute la prețuri mult mai mici decât produsele românești.

Fermierii anunță că vor organiza noi proteste în toată țara până în momentul în care problemele lor vor fi rezolvate.

„Ii intreb pe guvernanti: isi cunosc copiii? Ei merg doar la fermierii mari. Noi, in strada, suntem fermierii mici, neajutorati, talpa. Si talpa e mai mult decat cei mari. Multi muncesc 10-20-30 de hectare. Suntem multi. Nu smecherii mari. Dati legi si ordonante pentru ei? Pe noi trebuie sa ne ascultati.

Domnule Ciolacu, ati spuns ieri ca suntem finantati din afara. Nu suntem. Facem anunturi umanitare. Oamenii simpli ne ajuta cu bani sa ne punem motorina la utilaje si sa ne platim cazarile ca nu mai avem bani. Oameni simpli ne aduc paine si de mancare. Cand mergeti in judete, domnilor parlamentari, nu mergeti doar in primarii. Mergeti pe ulițe, vedeti batrani care mor de foame in case, copii care se culca fara sa manance nimic, care nu au vazut in viata lor cum arata ciocolata. Treziti-va la realitate! Asta e viata, nu cei imbuibati!”, a declarat o protestatara, la Realitatea PLUS.

„Am fost plecat un an in Danemarca. Am observat o diferenta uriasa la preturi. Cand m-am intors si am vazut ce poti cumpara aici cu 100 de lei, imi venea sa plec inapoi. Peste tot oamenii raman uimiti, strainii, cum preturile la noi sunt mai mari decat la ei”, spune un protestatar.

„In momentul de fata, la noi, transportatorilor le-au fost aruncate decat firmituri. Nu avem o lege clara a RCA-ului. Transportul nu se face doar de la 16 tone in sus, se face si in jos, pana la 3,5 tone, 1,5”, a mai spus un protestatar din randul transportatorilor, la Realitatea PLUS.