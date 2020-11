Deputatul USR Stelian Ion sustine ca rezultatul primului tur al algerilor prezidentiale din Republica Moldova, unde Maia Sandu a obtinut cele mai multe voturi, „ne da mari sperante pentru o schimbare radicala a directiei Moldovei”.

„In turul al doilea, basarabenii vor avea de ales fara nuante intre trecutul sovietic si viitorul european, intre statutul de gubernie si demnitate, intre ruina si recladire.

Probabil ca favoritul Kremlinului le va promite orice interlopilor fugiti prin lume, dar inca influenti in politica de la Chisinau, ii va implica si mai mult pe asa-zisii politehnologi rusi specializati in intoxicari si nu se va da in laturi de la niciun atac, nicio frauda si nicio manipulare”, arata deputatul USR.

Potrivit lui Stelian Ion, in turul doi, decisiva va fi prezenta la vot. „Numarul scazut de alegatori de acum – cu 7% mai putin decat in urma cu patru ani – arata ca principalul rezervor de voturi nu il vor reprezenta optiunile pentru candidatii de pe locurile 3 si 4, ci oamenii care n-au votat astazi. Am incredere ca Maia Sandu va reusi prin mesajele sale sa depaseasca rupturile profunde din societatea moldoveneasca si sa-i convinga pe oameni sa iasa la vot si sa o aleaga presedinte”, a mai aratat Stelian Ion, potrivit caruia, la Constanta, Maia Sandu a obtinut 377 de voturi, iar Igor Dodon 4 voturi.

Sursa: Realitatea Din USR