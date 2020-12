Culisele Statului Paralel prezinta un nou fragment din interviul realizat de jurnalista Anca Alexandrescu cu fostul deputat Cristian Rizea. În episodul de azi, aflăm de ce l-a sunat Mircea Geoană pe Radu Mazăre înainte de alegerile parlamentare din 2008.

Anca Alexandrescu: As vrea sa povestim telespectatorilor nostri faptul ca tu ai vrut sa ajungi parlamentar.

Cristian Rizea: Exact acum ajung aici. Pot sa spun ca odata cu… ce coincidenta! Dupa ce Geoana a ajuns presedinte, Bazac era membru, la ce organizatie credeti? Atunci in 2005, cand l-am cunoscut eu. La rugamintea lui Mircea Geoana, Geoana mi l-a dat ca om de legatura directa cu el. Era membru la organizatia Braila, condusa de Bunea Stancu. Deci domnul Bazac, lucru care se poate verifica. Eu mai am acel carnet de membru de atunci. Am mers cu el la Braila, m-a facut si pe mine membru PSD, atunci, iar dupa aia n-a mai dat pe acolo.

AA: Imi vine sa rad, stii de ce? Pentru ca, la un moment dat, si Sebastian Ghita ajunsese la organizatia Braila. Iti aduci aminte?

CR: O sa iti dau o poza cu Ghita si cu Bunea Stancu de la ziua mea, amandoi de gat…

AA: Prima lui legatura cu PSD-ul a fost in vremea lui Nastase cu PSD Braila.

CR: Pai Bunea Stancu era un om foarte pragmatic. La el banii vorbeau. Si atunci erai cel mai bun prieten. Da’ simpatic! Ajungem in anul 2007. Bazac obtine, gata e omul Ferrari in Romania! Ce fericire pe el! Baga bani multi. Vin alegerile parlamentare. Il invitam pe Geoana. Eu cu el ne punem de acord ‘’ce zici sa candidezi, sa asta? La parlamentare?’’ Zic: ‘’gata, daca e nevoie!’’ Eram in cadru privat. Mergeau bine, facusem niste investitii imobiliare; era boomul ala imobiliar, cumparai – vindeai. Adica chiar ma descurcam mult mai bine. N-am facut decat sa pierd bani, ulterior in politica. Dar asta e! Banii pe care ii facusem atunci. O sa vedeti in carte. Detalii punctuale, ce proprietati si ce am vandut si ce am luat.

In acel moment imi propune chestia asta: ‘’hai sa il invitam la Monaco pe Geoana! Da, zice, fara probleme!’’ ‘’Il invit, bineinteles.’’ Ma ocup acolo de organizare, ca sa iasa perfect. Venea presedintele partidului si va dati seama ca toti ne gandeam ca, in 2009, acesta va fi presedintele Romaniei. Eu voiam sa-mi castig locul de parlamentar si atunci trebuia sa fiu cat mai amabil fata de domnul Geoana. I-am platit tot sejurul acolo. A stat la Hotel Metropole, cred ca e cel mai scump hotel din Monte Carlo.

AA: Cat costa o camera pe noapte acolo, Cristian Rizea?

CR: Acolo in sezon? Acum, in extrasezon, daca poti sa te apropii pe la 600-800 pe noapte, e bine. In sezon, full-sezon vorbim de luna august, pentru ca atunci a venit domnul Geoana, sfarsitul lunii iulie -inceputul lunii august, o camera se ridica la minim 1200-1300 de euro pe noapte. Si va dati seama, o camera de lux, nu una standard. La nivelul lui Mircea Geoana, mai ales ca dansul a venit cu familia. A venit dansul, doamna Mihaela, Ana si Alexandru, copiii. Atunci a fost foarte bine. In sfarsit! Fusese si ziua lui Bazac, ca e nascut in iulie, la finalul lunii iulie. Imi aduc aminte ca 24 parca e ziua lui Cristi Burci si pe 26 e a lui Bazac. Ceva de genul acesta. Dar o sa ma uit atent, ca le-am scris pe toate. Si a venit ca era si ziua lui Bazac. Si am stat acolo. A organizat. Urma ziua Anei, fiica domnului Geoana, care e pe 5 sau 6 august. Se pot verifica pe site lucrurile astea.

Am fost la Saint Tropez. M-am ocupat atunci sa organizam ceva deosebit si am apelat la un prieten de-al meu din Monte Carlo, domnul Giancarlo Vigo. Il cunoscusem de la un prorietar de club, un prieten vechi de-al meu si de-al domnului Burci. Am spus de el in carte, domnul Gigi Forciniti, care ii organizeaza domnului Burci zilele de nastere de vreo 12 ani. Si mi l-a prezentat intr-o seara la localul sau, am tinut legatura cu el.

Giancarlo Vigo avea niste investitii imobiliare in Romania. Omul avea un iaht de vreo 30 de metri, cu valoare de 5-6 milioane de euro. Era la nivel high-class. Si atunci am vorbit cu el. I-am zis uite ‘’sunt cu domnul Bazac, cu domnul Geoana, domnul Geoana va fi viitorul presedinte’’. ‘’Ai sa aratai bine, iti dau totul stai linistit! Gata! Platesti doar combustibilul si echipajul’’. ‘’Acolo iti trebuie echipaj sa te serveasca pe iaht. Adica la nivel de 5 stele.’’ Nu puteam sa ma duc cu Geoana asa pe o barca pescareasca.

AA: Si toate astea numai pentru a fi pe lista de parlamentar?

CR: Toate astea pentru a fi pe lista de parlamentar. Exact! Si ne-am urcat frumos. Vigo cand a aflat a zis, ‘’domnule merg si eu cu voi!’’ ‘’Bine mergi si tu!’’

AA: Banuiesc ca l-ati prezentat pe Mircea Geoana ca pe viitorul presedinte al Romaniei.

CR: Normal. Cand a auzit ca e vb de… va dati seama. Imediat! A zis omul: ‘’domne nu-ti iau, iti platesti astea’’, va dati seama ca si astea erau costuri. Pai numai de acolo la Saint Tropez combustibilul la un iaht ca ala m-a costat 3.000 de euro. Numai combustibilul. Nu mai zic de . pregateste icrele, sampaniile pe iaht. Alea l-ati vazut in poze pe toate, ce Dumnzeu! Sunt pozele marturie. Ce sa va zic? Sampanii de 200 de euro sticla. Icre negre. Ce sa va zic? La nivel! Pentru Geoana!

Si am mers. Ne-am urcat toti. Geoana fericit, Bazac la fel. I-am prezentat. Eu eram cu sotia. Gata mergem pe iaht. Am plecat spre Saint Tropez si ma roaga Geoana: ‘’te rog eu frumos opreste-te la Cannes! Ca ne-am dus sa organizam ziua Anei Geoana’’. Eu rezervasem masa la Club 55. Unde e foarte greu sa rezervi in perioada aia o masa. Cunoscatorii stiu ce vorbesc. Mai ales o masa de 15-16 persoane, cum eram noi. I-am organizat acolo, va dati seama. Rezervari se fac cu 2-3 saptamani inainte si m-a rugat, zice: ‘’opreste te rog la Cannes, in dreptul Hotelului Martinez sa luam niste prieteni de-ai mei, pe domnul Raul Doicescu cu familia’’.

Eu auzisem de Raul Doicescu, nu-l cunoscusem. Stiam ca e omul de casa a lui Videanu, cu toate combinatiile la primaria Capitalei, cu bordurile, cu constructiile; era omul lui, cu care dumneavoastra, presa, l-ati dat jucand table peste tot. Atunci am vazut si eu. Zic: ‘’asta e de la PD’’. Atunci am inteles eu ca nu conteaza din ce partid faci parte. Banii conteaza.

AA: Aceste afaceri erau transpartinice pana la urma.

CR: Bineinteles. Si l-am asteptat acolo. A venit cu o ambarcatiune mica de la mal. Va dati seama ca noi aveam un iaht foarte mare nu puteam sa ne ducem foarte aproape de tarm. A venit domnul Doicescu, cu sotia si cu baiatul. Ne-am imbratisat acolo, ne-am cunoscut.

AA: Lucruriloe acestea se intamplau in vara lui 2009?

CR: Nu, vara lui 2008.

AA: Cu un an inainte de alegeri.

CR: In vara lui 2008 eram . Erau alegerile perzidentiale, dar urmau cele parlamentare.

AA: Ma refer la alegerile prezidentiale din 2009.

CR: Exact! Eram cu 2 luni inainte de alea parlamentare. Si ne-am dus acolo. Frumos la Saint Tropez. Vedeti si poza de la masa, ca am dat-o. Cred ca o aveti si dumneavoastra , daca nu vi le dau ca sunt pe site, pe Google, cine vrea sa le acceseze. Au aparut in presa. Va dati seama ca a costat masa destul de mult. Vreo 4.300 de euro. Ceva de genul asta, da. N-am tinut nota de plata, recunosc. Totusi, de acum 12 ani de zile, nu ma gandeam ca o sa am nevoie vreodata de asa ceva. Nu sunt genul sa scot ochii cuiva pentru asa ceva. Dar asta e!

Dupa o zi extraordinara petrecuta, am revenit la Monte Carlo, unde am continuat cateva zile pe la Monte Carlo Beach. Si acolo pe iaht, asta voiam sa va spun, la intoarcere el imi spune: ‘’am inteles ca vrei sa candidezi’’. ‘’Da la Constanta, pe Mangalia.’’ Eu eram cu Mangalia, ca tot vorbim de Mangalia si de Murad.

AA: Mai bine ca nu te-ai dus la Mangalia!

CR: Da, soacra mea, Dumnezeu s-o ierte! Pentru ca decedat de 2 ani; ea era o persoana entuziasta si muncitoare, in zona avea multi prieteni. Eu zic ‘’mai, hai acolo, ca am multi prieteni si asta. Si zic hai acolo sa candidez’’. Cunoscusem multi cu turismul, cu astea, oameni care incepusera de la zero ca si ea sa creasca o afacere privata fara nicio interferenta cu statul. Si atunci zic ‘’hai sa merg acolo.’’

Si l-am rugat pe Geoana. Geoana imediat, pe iaht fiind, pune mana pe telefon si-l suna pe Radu Mazare. In fata mea. ‘’Radu uite asa, uite ca am o propunere de la Bucuersti’’. Atunci era acea cutuma: exista la nivelul fiecarei organizatii judetene un loc, era asigurat pentru cel care venea de la Bucuresti, parasutat. Indiferent la ce organizatie il trimitea. Era pastrat acel loc, eligibil.

Ok. Era prima oara cand se organizau alegeri uninominale in Romania. Schimbasera legea. Hrebenciuc fusese cu ceilalti care pusesera la cale tot sistemul asta uninominal. Chipurile sa fim in fata electoratului cat mai reprezentativi. Asta fusese motivatia. Sa nu ne mai ascundem pe o lista de partid.

Si Geoana suna si zice: ‘’gata: Radu ne-a invitat sunt serbarile marii pe 31 august. In fiecare an se organiza acolo la Mangalia, un festival Serbarile Marii; se transmitea in direct pe TVR 1, era frumos.

Ei erau prezenti acolo; era ultima seara a festivalului. Si am ajuns in Romania, ne-am vazut acolo eu, Mircea Geoana, domnul Nicusor Constantinescu, presedintele Consiliului Judetean in acel moment, Radu Mazare, primar, cu fratii lui pe langa, Alexandru Mazare, ca era si senator atunci sau deputat, pentru ca el a ramas in continuare parlamentar, dupa acel exercitiu de alegeri din 2008.

Si m-au dus, m-au prezentat, ca eu nu ma stiam cu astia, cu Radu Mazare si Nicusor. M-au prezentat. Am stat la spectacol si de la spectacol avea iahtul ancorat acolo, cine credeti ca ne-a invitat, dar era totul stabilit? Ioan Niculae. Iahtul lui in lungime de 24 de metri era ancorat chiar la Mangalia.

Scena era amplasata chiar in port, in portul turistic Mangalia. Primar la vremea aceea era Claudiu Tusac, un om care a facut mult rau orasului Mangalia. Acum e retras in SUA, unde isi consuma resursele accumulate ilegal. Si o sa va prezint si pozele ce vila somptuoasa detine si ce alte acarete are. Si am fost invitati pe iahtul lui Ioan Niculae.

Eu cred atunci ca Ioan Niculae vorbise cu Mircea Geoana inainte, pentru ca dupa am aflat si eu dupa ce a aparut dosarul de finantare ilegala peste 2-3 ani. Stiti dintre Niculae, Bunea Stancu, Mircea Geoana. Acolo, Ioan Nicolae ne-a invitata chiar sus pe punte, pentru ca era un iaht cu 2 punti . Pregatise sampaniile, tot. Si am stat de vorba. A fost asa o intalnire protocolara. Dar se vedea ca erau familiarizati.

Apoi, fiecare ne-am retras si a doua zi ne-am intalnit la Constanta, bineinteles intr-o intalnire oficiala, ce a mai fost pe acolo cu organizatia de partid. Radu Mazare si Nicusor au inteles ca eu sunt cel nominalizat de centru pentru a candida. Mi s-a dat Colegiul pe Mangalia, tot Colegiul nr 5, asa s-a numit si cel pe care l-am pastorit 8 ani de zile la Braila . O simpla coincidenta. Colegiul nr 5. Si mi-am inceput acolo perioada de precampanie. Eu constiintcios fiind pentru aceasta noua provocare din viata mea.