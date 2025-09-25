Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri seară, în legătură cu ședința CSAT de astăzi în care se va discuta subiectul dronelor rusești care au intrat pe teritoriul țării, că România trebuie să fie mai fermă, el menționând totodată că toate deciziile luate vor trebui să fie în strânsă legătură cu aliații din NATO, în primul rând cu SUA.

„În primul rând trebuie să fim mai fermi. Din punctul meu de vedere, n-am dovedit destulă fermitate în ceea ce s-a întâmplat în săptămânile din urmă. Și da, sunt de acord cu președintele Trump, tot ce încalcă spațiul NATO cu avioane, drone și așa mai departe, aici nu e loc de greșeli, fiindcă astea nu sunt greșeli ce s-a întâmplat în Polonia în urmă cu două săptămâni. Sunt încercări, din perspectiva mea, fără a fi un specialist, sau în opinia mea, sunt încercări pe care Federația Rusă le face cu state NATO”, a afirmat Grindeanu, la un post TV, întrebat în legătură cu ședința CSAT la care se va discuta despre dronele care intră pe teritoriul țării și dacă România ar trebui să facă mai mult în această privință.

El a spus că orice decizie va lua România trebuie să fie în strânsă legătură cu aliații din NATO, cu Statele Unite în primul rând.

„E o bază NATO extrem de importantă la Kogălniceanu, unde sunt prezente trupe din mai multe țări. Deciziile noastre trebuie luate tot timpul consultându-ne cu aliații NATO și acest lucru cred că se întâmplă, doar câteodată, probabil că depinde și de caracteristica națională și de fermitatea fiecărui stat partener sau membru NATO… Dar da, trebuie să avem mai multă fermitate, doar așa, cred eu, că rușii înțeleg”, a mai spus Grindeanu.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește, astăzi, în ședință, la Palatul Cotroceni, principalul subiect al reuniunii fiind securitatea spațiului aerian național.

Sursa: Realitatea Din PSD