Un eveniment interdisciplinar cu invitați de prestigiu are loc pe 20 septembrie, la Mănăstirea Văcăreștii Noi din comuna Lumina, județul Constanța. Este vorba despre simpozionul național „Adevăr și mărturisire: repere axiologice în orizontul incertitudinii contemporane”, la care participă academicieni, profesori și cercetători din domeniile filosofiei, teologiei și istoriei.

Simpozionul propune o reflecție profundă asupra valorilor fundamentale într-o societate marcată de relativism și tensiuni identitare. „Mărturisirea nu se limitează la exprimare verbală, ci reprezintă o confirmare a comuniunii și o deschidere spre un dialog autentic cu Cel ce este «Calea, Adevărul și Viața»”, a explicat arhim. dr. Justin Dănilă, starețul mănăstirii și organizatorul evenimentului.

Într-o lume tot mai tehnologizată și desacralizată, în care ritmul accelerat al vieții și tensiunile conflictuale amplifică tendințele relativiste și nihiliste, omul resimte o tensiune crescândă a incertitudinii asupra propriei identități, atât din punct de vedere religios, cât și social. Uitarea de sine devine un simptom al anxietății existențiale ce erodează capacitatea omului de a se raporta autentic și integrator la adevăr. Ca răspuns la aceste provocări actuale, simpozionul propune o explorare interdisciplinară (filosofie, teologie, istorie) a modului în care adevărul și mărturisirea reprezintă repere axiologice fundamentale în edificarea de sine în perspectiva mântuirii.

Evenimentul academic reunește experți, profesori și cercetători de prestigiu din domeniile filosofiei, teologiei și istoriei: Academician Mircea Dumitru (Vicepreședintele Academiei Române); Pr. Conf. Univ. Dr. Cezar-Paul Hârlăoanu (Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae”, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași); Prof. Univ. Dr. Cristian Iftode (Facultatea de Filosofie, Universitatea din București); Prof. Univ. Dr. Nicu Gavriluță (Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași); Dr. Adrian Nicolae Petcu (Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității); Pr. Conf. Univ. Dr. Marin Cojoc (Facultatea de Teologie, Universitatea din Craiova); Lect. Univ. Dr. Laurențiu Gheorghe (Facultatea de Filosofie, Universitatea din București); CȘ II Dr. Mircea-Gheorghe Abrudan (Institutul de Istorie “George Barițiu” al Academiei Române, Cluj-Napoca); Antonie Popescu (Avocat în Baroul București); Dr. Florin Duțu (Scriitor și publicist); Conf. Univ. Dr. Ioan Dura (Facultatea de Teologie, Universitatea “Ovidius” din Constanța).

Participanții vor asigura o analiză multilaterală și profundă a temelor propuse, evidențiind dinamica dialogului dintre teologie, filosofie și istorie în interpretarea și receptarea adevărului și mărturisirii creștine în contextul actual.

Dezbaterile se vor structura în patru direcții tematice

Prima secțiune va analiza cadrele conceptuale ale adevărului în filosofie și teologie, cu accent pe interpretările hermeneutice.

A doua secțiune va aborda provocările curente ale receptării adevărului și mărturisirii, punând în lumină convergența dintre teologie și filosofie.

A treia secțiune va explora experiențele mărturisirii creștine în secolul al XX-lea, cu referiri la cenzura libertății și a credinței creștine în timpul comunismului,

A patra secțiune va evidenția reînnoirea teologico-duhovnicească în spațiul românesc, subliniind relevanța unor teologi și mărturisitori pentru generația de azi.

Mai mullte detalii:

Email: [email protected]

Facebook: Simpozion – Mănăstirea Văcăreștii Noi

Facebook: Mănăstirea Văcăreștii Noi