Simona Halep (3 WTA) a învins-o pe Sara Sorribes Tormo ( 46 WTA), scor 6-0, 7-5 în primul tur al turneului WTA 1.000 de la Madrid, după o oră și 24 de minute de joc.

Simona a câștigat primul set în doar 28 de minute. Iberica obținut primul game al meciului, chiar pe serviciul Simonei, în setul secund, la 1-0 pentru româncă. Apoi, Halep și-a făcut viața grea.

Sara Sorribes Tormo a salvat două mingi de meci, la scorul de 5-2 pentru Halep. Iberica a avut o revenire incredibilă și a egalat la 5. Constănțeanca a avut o tresărire de orgoliu, a câștigat următoarele două game-uri și s-a calificat în turul doi al competiției. unde o va întâlni pe câștigătoarea partidei dintre Magda Linette (48 WTA) și Saisai Zheng (57 WTA).

Simona Halep s-a impus la Madrid în 2016 și 2017 și a mai jucat alte două finale.

„Mă simt bine şi sunt fericită că sunt la Madrid. Aici jocul meu arată bine şi nu am ce să cer mai mult. La Madrid am avut rezultate grozave, iar condiţiile de joc sunt foarte bune. Mă simt ca acasă, este un turneu bun şi de fapt am aşteptat doi ani să mă întorc”, a spus Halep înainte de debutul în turneu.

Turneul WTA 1000 Madrid Open este dotat cu premii de 2,5 milioane de euro

Sursa: Realitatea de Constanta