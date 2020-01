Simona Halep (3 WTA) a învins-o în două seturi pe Elise Mertens ( 17 WTA), scor 6-4, 6-4, reușind să avanseze în sferturile de finală de la Australian Open, pentru a patra oară în carieră.

„A fost un meci bun din punct de vedere al tenisului, și cred că și fizic a fost ridicat nivelul. Ea a jucat foarte bine, a jucat un pic diferit față de meciurile de dinainte, dar și eu am fost solidă pe picioare, am lovit mingea destul de puternic. Game-urile pe care le-am pierdut au fost pentru că am jucat un pic mai moale, dar și ea a fost la un nivel ridicat. Mă bucur enorm că am reușit să câștig acest meci în două seturi”, a declarat Simona Halep.

În turul următor o va întâlni pe Anett Kontaveit (31 WTA), care a învins-o în trei seturi, 6-7, 7-5, 7-5, pe Iga Swiatek.

Calificarea în sferturi este recompensată cu un premiu de 525.000 de dolari australieni (357.000 de dolari americani) şi cu 430 de puncte WTA,

La încheierea acestui prim turneu de mare șlem al anului Simona o să urce pe locul 2 în ierarhia mondială a tenisului feminin.