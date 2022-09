Simona Halep, locul 9 WTA, a anunţat că nu va mai juca în acest an, ea subliniind că va reveni pe teren în 2023, deoarece mai are multe obiective de îndeplinit. Ea a ținut să precizeze că antrenorul ei, Patrick Mouratoglou este cel datorită căruia și-a recâștigat pasiunea pentru tenis.

„Aş dori să vă informez despre situaţia mea actuală, să reflectez la ceea ce s-a întâmplat anul acesta şi, aşa cum am făcut întotdeauna, să vă împărtăşesc sentimentele mele profunde. După cum ştiţi deja, pentru că am vorbit de multe ori despre asta, în februarie, am fost foarte aproape să renunţ la tenis deoarece nu credeam că am suficientă putere pentru a reveni în top 10.

Treceam prin multe momente de anxietate şi am crezut că este timpul să mă opresc pentru că era nesănătos din punct de vedere emoţional. Apoi am avut norocul să descopăr Patrick’s Academy unde am simţit atât de multă pasiune încât mi-a redat pasiunea pentru tenis. Datorită lui Patrick, încet-încet am început să cred că încă pot juca tenis la nivel înalt.

Eram total deschisă la tot ceea ce mi-a spus să fac, la felul în care ar trebui să o fac şi la cantitatea de muncă pe care ar trebui să o depun. Am făcut totul pe deplin. Scopul meu era foarte clar: mi-am dat un an pentru a reveni în top 10. Atunci când decid ceva, întotdeauna merg până la capăt, iar eu am avut încredere 100% în Patrick, așa că am vrut ca numai oamenii lui să se ocupe de mine. De aceea am făcut multe schimbări în echipa mea. Pentru că am simțit că acesta era lucrul corect: să mă implic pe deplin în acest proiect. A fost o perioadă foarte grea, pentru că întotdeauna am pus presiune pe mine și, avându-l pe cel mai bun antrenor lângă mine, am simțit și mai multă presiune să câștig și să mă descurc bine.

Nu ştiu cât de lungă va fi perioada de recuperare, în acest moment nu mă gândesc la nimic altceva în afară de recuperare. Ceea ce este cert este că nu voi mai putea juca în acest an la niciun turneu. Sezonul 2022 este încheiat pentru mine. 2022, ai fost un an interesant, plin de evenimente. Ne vedem pe teren, 2023. Încă simt că mai am multe de dat pe terenul de tenis şi mai am obiective de îndepinit”, a spus Halep.

Ea a precizat că problemele cu care s-a confruntat de-a lungul vremii au făcut-o să decidă ce e mai bine pentru ea și de aceea a simțit că trebuie să ia o pauză fizică și mentală.

