Simona Halep donează 2000 de dolari, dupa ce a avut mai multe iesiri nervoase in timpul meciului cu Ajla Tomljanovic, din turul doi al turneului de la Adelaide.

„După un pic de dezbatere (bine mai mult) cu echipa mea, sunt fericită să vă anunț că donez 2000 de dolari pentru victimele incendiilor din Australia pentru ca l-am supărat pe Darren Cahill „doar” de 10 ori în timpul meciului de astăzi..Nu e un început rău, nu-i așa?” a anunțat Simona Halep pe Twitter.

After a little bit (ok a lot 😂) of debate with my team, I'm happy to announce that I'm donating $2000 to the bushfires for giving @darren_cahill a hard time "only" 10 times during tonight's match.

Not a bad start? 🤔🤣#Aces4BushfireRelief pic.twitter.com/UnvmB4gOK0

— Simona Halep (@Simona_Halep) January 14, 2020