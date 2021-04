Simona Halep (3 WTA) a trecut fără emoți de Marketa Vondrousova (20 WTA), scor 6-1, 6-3 în optimile turneului WTA 500 de la Stuttgart, după numai 57 de minute.

Simona a controlat tot meciul, nelăsându-i nici măcar un break adversarei! Constănțeanca a reușit patru game-uri la retur și a obținut calificarea în sferturile de finală,

„A fost un meci extraordinar, de fapt îl aşteptam de câteva zile să-l joc. Am fost foarte motivată să simt terenul, să dau totul şi da, a fost un meci mare şi simt că am jucat aproape de cel mai bun tenis al meu. Am fost un pic agitată înainte de meci, pentru că am pierdut în faţa ei de două ori, scurtele ei sunt foarte complicate şi e greu să ajungi la ele, dar azi ştiam la ce să mă aştept, am ştiut cum să joc şi am fost un pic mai agresivă decât în precedentele meciuri. Serviciul mă ajută mult, când îl fac bine, dar nu m-am antrenat prea mult la serviciu, din cauza accidentării la umăr, aşa că am lăsat-o mai moale şi am servit normal.

Sunt de sâmbătă aici şi abia am aşteptat acest meci , este extraordinar să fiu din nou aici, organizatorii fac o treabă foarte bună şi este un turneu frumos şi le mulţumesc tuturor celor care organizează turnee în aceste vremuri, grele vremuri. Sunt fericită să fiu din nou la Stuttgart, este al şaptelea an, cred, şi voi reveni de fiecare dată când voi putea,” a declarrat Simona, la interviul de pe teren.

Pentru această performanţă constănțeanca şi-a asigurat un cec în valoare de 12.500 de euro.

Simona Halep o va întâlni în sferturile de finală pe câștigătoarea partidei Belinda Bencic (Elveția, 12 WTA) – Ekaterina Alexandrova (Rusia, 34 WTA).

