Viitorul Constanța a pierdut, scor 0-1, meciul din deplasare cu Sepsi Sf. Gheorghe, în finala barajului de calificare în Conference League.

A marcat: Aganovic 42

Au evoluat – Sepsi (antrenor Leo Grozavu): Niczuly – Dimitrov, Ninaj, Mitrea, Ștefănescu – Păun (68 Fofana), Vașvari – Golofca (68 L. Fulop), Dumiter (53 Achahbar), Aganovic (77 Gonzalez) – Safranko. Rezerve: Fernandez – Csiszer, N. Tamaș, Tincu, Kovacs.

FC Viitorul (antrenor Cătălin Anghel): Cojocaru – Dussaut (79 Haită), Mladen, Dobrosavlevici, Marquinhos – Casap (46 Grameni), Artean, Matiș (46 Jo Santos) – Chițu, Ely, Grădinaru (56 Tsoumou). Rezerve: Căbuz – Bîrzu, Georgescu, Josemi, Buta.

„A fost o oportunitate pentru noi. A fost un sezon lung şi dificil. Asta este, suntem sportivi şi capul sus. Ne pregătim pentru sezonul viitor şi pentru ce urmează. Ne ajutau colegii care au liber, dar asta este. Am pierdut azi. A fost ghinion la golul lor, dar ei avut ocazii mai multe ca şi noi. Am încercat să întoarcem scorul dar nu s-a putut. Cât despre mine, am avut parte de un start bun de sezon, după m-am accidentat, dar acum am revenit şi sunt pregătit să dau ce am mai bun. Obiectivul meu este să fiu sănătos şi să am un sezon lung”, a declarat Carlo Casap după meci.

