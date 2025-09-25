S-a terminat ședința CSAT unde cei mai importanți oameni din stat au hotărât ce se va întâmpla cu doborârea dronelor rusești care intră în spațiul aerian al României și, mai ales, cum anume se va face acest lucru. Ședința a fost convocată de Nicușor Dan. În același timp, declarațiile ministrului Apărării legate de acest subiect sunt desființate chiar de legislație.

Ședința a început la ora 12.00. S-a discutat, în primul rând, despre cum se poate apăra România împotriva unui atac cu drone.

Și, mai important, urma să se decidă și procedurile de acțiune împotriva aparatelor de zbor neautorizate.

Mai mult, membrii Consiliului aveau de stabilit și procedurile de informare privind acțiunile de control asupra utilizării spațiului aerian.

Sunt în continuare controverse uriașe legate de doborârea dronelor în România. Asta după ce avem lege încă din mai, dar nu și norme de aplicare.

Conform legii, preşedintele României îndeplineşte funcţia de preşedinte al CSAT iar șeful Guvernului îndeplineşte funcţia de vicepreşedinte al Consiliului.

Membrii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării sunt: ministrul apărării naţionale, ministrul afacerilor interne, ministrul afacerilor externe, ministrul justiţiei, ministrul economiei, ministrul finanţelor publice, directorul Serviciului Român de Informaţii, directorul Serviciului de Informaţii Externe, şeful Statului Major al Apărării şi consilierul prezidențial pentru securitate naţională.

