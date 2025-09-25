În doar câteva ore va începe ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, ședinta convocată de Nicușor Dan, după ce mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian NATO. Se va discuta în primul rând despre cum se poate apăra România împotriva unui atac cu drone.

Și, mai important, se vor decide și procedurile de acțiune împotriva aparatelor de zbor neautorizate. Asta înseamnă că vor fi discuții și numiri cu privire la cine poate să aprobe sau chiar să ordone doborârea dronelor care pătrund în spațiul aerian național.

Mai mult, membrii Consiliului vor stabili și procedurile de informare privind acțiunile de control asupra utilizării spațiului aerian.Sunt în continuare controverse uriașe legate de doborârea dronelor în România. Asta după ce avem lege încă din mai dar nu și norme de aplicare. Ședința CSAT va avea loc la ora 12, la Palatul Cotroceni.