Semifinalele Campionatului European de baschet masculin sunt: Grecia – Turcia și Germania – Finlanda. Meciurile se vor disputa vineri, după ora 17:00, la Riga, în Letonia.

Miercuri, Finlanda a trecut de Georgia cu 93-79, georgienii dând semne de revenire în sfertul al treilea, în vreme ce Germania a eliminat-o pe Slovenia cu 99-91, după un prim sfert dominat de sloveni..

În aceeași fază, Turcia s-a impus în fața Poloniei cu 91-77, în timp ce Grecia a câștigat în fața Lituaniei cu 87-76.

Din actualul „careu de ași”, doar Germania ajunsese în această fază și în ediție precedentă. Nemții au încheiat Euro 2022 pe locul 3.

Finala Europeanului va fi duminică, în Arena Riga din capitala Letoniei, o sală polivalentă cu o capacitate de 11.200 de locuri.