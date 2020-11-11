Panourile electorale vor fi amplasate în 30 de zone aglomerate din oraș, în intersecții sau pe marile bulevarde:
POARTA NR. II – SCARA DE ACCES PORT
B-DUL TOMIS – PARCUL TEATRUL DE STAT
B-DUL TOMIS – SEDIU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
B-DUL TOMIS – SCUAR TOMIS II
B-DUL LAPUSNEANU – CITY PARK MALL
B-DUL AL. LAPUSNEANU -ZONA HOTEL DOBROGEA
B-DUL MAMAIA – DELFINARIU
PIAȚA TOMIS NORD – COMPLEX CIREȘICA
B-DUL 1 DECEMBRIE – STAȚIA DE AUTOBUZ DE LA HIPERMARKET „KAUFLAND”
B-DUL AL. LAPUȘNEANU – CASA DE CULTURĂ
B-DUL AL. LAPUȘNEANU – COMPLEX „GULIVER”
B-DUL AUREL VLAICU – COMPLEX COMERCIAL BLOC AV 23 – ZONA CET
GARA CFR – CAP LINIE AUTOBUZE
ȘOS. MANGALIEI – COMPLEX ABATOR
B-DUL FERDINAND – STAȚIA DE AUTOBUZ TEATRU
CARTIER PALAZU MARE – COMPLEX COMERCIAL UJECOOP
B-DUL TOMIS INTERSECȚIA CU STR. BADEA CÂRȚAN
STR. BRIZEI INTERSECȚIE CU STR. LIREI – POARTA 6
ȘOS. MANGALIEI INTERSECȚIE CU STR. PANDURULUI
B-DUL MAMAIA –UNIVERSITATEA ”OVIDIUS”
B-DUL I.C.BRĂTIANU INTERSECȚIA CU STR. DEZROBIRII
BAZAR ȘTEFĂNIȚĂ VODĂ ( ZONA BETOANE)
STR. ELIBERĂRII INTERSECȚIE CU STR. DEZROBIRII
STR. DEZROBIRII COLȚ CU STR. BABA NOVAC
B-DUL AL. LĂPUȘNEANU – ZONA TROCADERO
STR. LILIACULUI – PIAȚA KM 4-5
STR. BABA NOVAC – CARTIER LOCUINȚE TINERI
CARTIER PALAS – LICEUL AGRICOL
CARTIER TOMIS PLUS
INTERSECȚIE STR. DUMBRĂVENI CU STR. RECOLTEI –PALAZU MARE
Sursa: Realitatea de Constanta