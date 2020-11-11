 

 

Panourile electorale vor fi amplasate în 30 de zone aglomerate din oraș, în intersecții sau pe marile bulevarde:

 

POARTA NR. II – SCARA DE ACCES PORT

B-DUL TOMIS – PARCUL TEATRUL DE STAT

B-DUL TOMIS – SEDIU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

B-DUL TOMIS – SCUAR TOMIS II

B-DUL LAPUSNEANU – CITY PARK MALL

B-DUL AL. LAPUSNEANU -ZONA HOTEL DOBROGEA

B-DUL MAMAIA – DELFINARIU

PIAȚA TOMIS NORD – COMPLEX CIREȘICA

B-DUL 1 DECEMBRIE – STAȚIA DE AUTOBUZ DE LA  HIPERMARKET „KAUFLAND”

B-DUL AL. LAPUȘNEANU – CASA DE CULTURĂ

B-DUL AL. LAPUȘNEANU – COMPLEX „GULIVER”

B-DUL AUREL VLAICU – COMPLEX COMERCIAL BLOC AV 23 – ZONA CET

GARA CFR – CAP LINIE AUTOBUZE

ȘOS. MANGALIEI – COMPLEX ABATOR

B-DUL FERDINAND – STAȚIA DE AUTOBUZ TEATRU

CARTIER PALAZU MARE – COMPLEX COMERCIAL UJECOOP

B-DUL TOMIS INTERSECȚIA CU STR. BADEA CÂRȚAN

STR. BRIZEI INTERSECȚIE CU STR. LIREI – POARTA 6

ȘOS. MANGALIEI INTERSECȚIE CU STR. PANDURULUI

B-DUL MAMAIA –UNIVERSITATEA ”OVIDIUS”

B-DUL I.C.BRĂTIANU INTERSECȚIA CU STR. DEZROBIRII

BAZAR ȘTEFĂNIȚĂ VODĂ ( ZONA BETOANE)

STR. ELIBERĂRII INTERSECȚIE CU STR. DEZROBIRII

STR. DEZROBIRII COLȚ CU STR. BABA NOVAC

B-DUL AL. LĂPUȘNEANU – ZONA TROCADERO

STR. LILIACULUI – PIAȚA KM 4-5

STR. BABA NOVAC – CARTIER LOCUINȚE TINERI

CARTIER PALAS – LICEUL AGRICOL

CARTIER TOMIS PLUS

INTERSECȚIE STR. DUMBRĂVENI CU STR. RECOLTEI –PALAZU MARE

 

Sursa: Realitatea de Constanta

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR