Începând cu luna decembrie, românii vor resimți pe facturi o nouă creștere a costurilor la energia electrică. ANRE a decis majorarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, o taxă inclusă în prețul fiecărui kilowatt consumat.

Noua valoare intră în vigoare la 1 noiembrie 2025, însă efectele se vor reflecta abia în facturile emise pentru consumul din luna decembrie. Contribuția urcă de la 0,0084 lei/kWh + TVA la 0,0136 lei/kWh + TVA, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 62%. Pentru o gospodărie cu un consum mediu de 100 kWh pe lună, factura va fi mai mare cu aproximativ 0,63 lei.

Chiar dacă suma pare mică, ea se adaugă la celelalte tarife deja existente: transport, distribuție, accize, certificate verzi și TVA. Astfel, nota finală de plată pentru consumatori va continua să crească.

Contribuția pentru cogenerare nu este nouă. Ea funcționează din 2010 și reprezintă o schemă de sprijin pentru producătorii de energie care produc simultan electricitate și căldură. Scopul este de a stimula eficiența energetică și de a reduce poluarea, banii colectați fiind direcționați către bonusuri pentru companiile care livrează energie termică în sistemele centralizate.

Nivelul contribuției este stabilit de ANRE de două ori pe an, în funcție de prețul gazelor, al certificatelor de emisii CO₂ și al energiei electrice tranzacționate pe piețele europene. Cum producția se bazează în mare parte pe gaze naturale, fluctuațiile de pe bursa TTF din Olanda influențează direct costurile.

Schema de sprijin pentru cogenerare este aprobată ca ajutor de stat până în 2033, dar fiecare producător poate beneficia de aceste bonusuri cel mult 21 de ani consecutiv.

Deși majorarea nu pare uriașă, ea vine într-un context dificil, marcat de inflație și scumpiri în lanț la utilități și alimente. Pentru milioane de gospodării și firme, chiar și câțiva zeci de bani în plus lunar se transformă într-o povară pe termen lung.