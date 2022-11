Ne aflăm la început de iarnă, prima după aproape opt decenii, în mijlocul unui război devastator. Chiar și așa, în ciuda crizelor multiple, politicienii noștri par să nu realizeze gravitatea situației. Astăzi, timpul nu mai are răbdare cu nimeni, indiferent că se află în România, ori în oricare alt colț al lumii.

Trăim vremuri de cumplită instabilitate și primii sacrificați vor fi cei vulnerabili. Iar numărul românilor săraci crește de la o zi la alta. Negustorii de iluzii promit majorări de venituri, dar și acel mărunțiș întârzie să fie livrat în conturile poporului. Așa cum era de așteptat, nu toți vârstnicii vor beneficia de voucherele sociale de 250 de lei acordate la două luni pentru alimente. Deși măsura se prelungește și anul viitor, după majorarea de 12,5% mulți dintre seniorii patriei nu vor mai beneficia de această măsură, asta deși scumpirile vor continua și în următorii doi ani. Tichetele sociale vor fi acordate doar celor care au venituri de până în 1.700 de lei. Bomba explodează însă chiar de la Guvern. Potrivit unor surse, salariile demnitarilor, dar și cele ale bugetarilor vor crește de la 1 ianuarie. Deocamdată nu a fost stabilit un procent clar de majorare, iar guvernanții au în vedere mai multe variante. Iar opoziția iese la atac și acuză că peste 20 de mii de noi pensii speciale ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie. Vorbim de pensiile de lux ale foștilor primari și viceprimari. Dacă pentru cei puțini se găsesc bani mulți, bunicii se văd nevoiți să stea cu mâna întinsă la Casele de Ajutor reciproc, ori la nepoți sau copii. Cei care au. Cei care sunt singuri așteaptă mila decidenților care una promit și alta fac. Așa știu liderii politici să își respecte cetățenii. Constituția României este calcată în picioare, asta pentru că articolul 47 prevede clar că „Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială, de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent.” Ori, de mai bine de 30 de ani, drepturile românilor sunt ignorate de clasa politică. În mileniul trei am ajuns să trăim în țara în care tot mai mulți fură de foame. Hypermarketurile iau măsuri drastice din cauza hoților de alimente care dau tot mai multe atacuri în această perioadă. Pachetele de carne de vită, dar și cașcavalul au fost dotate cu sisteme antifurt, după ce mai multe caserole au dispărut din magazine fără a fi plătite. Față de anul trecut, prețurile alimentelor s-au dublat, iar puțini sunt cei care își mai permit chiar și produsele de bază. Încet dar sigur, criza pe care o traversăm capătă proporții de recesiune. Românii se împrumută pe unde apucă. De ce am ajuns în această situație? Unul dintre răspunsuri este acela că aleșii sunt fără soluții în fața crizei facturilor, de la care a pornit totul. Prețurile mari la energie ne vor zdrobi economia mai repede chiar decât au făcut-o blocajele COVID pentru că românii nu au bani pentru a plăti apa caldă sau căldura. Orice țară care nu poate furniza agentul termic în timpul iernii este una cu adevărat eșuată! Culmea e că noi suntem doilea cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, după Olanda. Potrivit datelor de la Institutul Național de Statistică, gospodăriile își cheltuiesc rezervele de numerar mult mai repede decât au preconizat economiștii, iar datoriile la cardurile de credit ating niveluri istorice. Acesta este peisajul în care cei mai de seamă lideri ai aliaților s-au reunit la București pentru a discuta strategia de război. Dacă până acum vedeam că Ucraina este tamponul dintre Rusia și lumea liberă, multe voci autorizate trag un semnal de alarmă că putem lua locul țării vecine. Mai sunt câteva zile până când Consiliul Uniunii Europene pentru Justiție și Afaceri Interne va lua o decizie în ceea ce privește aderarea țării noastre la spațiul Schengen. Azi ochii lumii sunt ațintiți pe România, inclusiv Putin ne privește de la Kremlin, plănuind următoarea mișcare. Rusia ne-a amenințat indirect în repetate rânduri și vedem clar semnele războiului hibrid pe care îl poartă împotriva noastră. O decizie dreaptă a aliaților ar fi să ne lase să aderăm la acest spațiu. Suntem, așa cum spunea și președintele Iohannis, vârf de lance pe flancul estic. Ne asumăm pericole uriașe, suntem casă primitoare pentru refugiați și asigurăm culoare de trecere pentru navele cu cereale. Dar, de ani de zile suntem ținuți la porțile Europei, precum niște cetățeni de mâna a doua. Dacă se va vota împotriva noastră și de această dată, liderii politici de la cel mai înalt nivel să își dea demisia! Conducătorii de azi ar trebui să depună toate eforturile pe plan extern ca să intrăm cu adevărat sub umbrela protectoare a UE și NATO. Cum este oare posibil ca micul Putin de la vest să rămână nesancționat, iar noi să rămânem la coada Europei? În timp ce România aproape că a tăiat importurile de țiței și gaze rusești, Ungaria susține din plin războiul Moscovei. Cum? Avem date năucitoare pe care vi le vom prezenta în premieră, în această seară. Sunt Ana Maria Păcuraru și vă invit să facem împreună România suverană!