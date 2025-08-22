Vremea se schimbă radical în țară. Temperaturile scad, la finalul săptămânii, și apar ploile. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, meteorologul Sorana Ișoiu a detaliat zonele vizate de precipitații.

„Astăzi, în partea de sud, centru și est a Munteniei, în sud-vestul Moldovei și în sud-vestul Dobrogei, va mai fi caniculă, cu discomfort termic ridicat, iar indicele de temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Aici, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade Celsius.

În schimb, în restul țării, în vestul, centrul și nordul țării, precum și în zona montană, vremea va fi stabilă și se va răci.

Vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse, descărcări electrice și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor fi cantități de apă de 25-35 de litri pe metru pătrat, cu precădere în zona montană, submontană și în Transilvania, de peste 40-50 de litri pe metru pătrat.

În restul teritoriului, rămânem cu o vreme călduroasă, pe arii extinse

Pentru cei care doresc să ajungă pe litoral, menționez că astăzi vor avea parte de o vreme în general frumoasă, abia spre și în prima parte a nopții își vor face apariția fenomenele specifice instabilității atmosferice, cu averse, descărcări electrice și cantități însemnate de apă, pe alocuri”, a spus, într-o intervenție la Realitatea PLUS, meteorologul de serviciu Sorana Ișoiu.