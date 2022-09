„Eu nu am ieșit de capul meu. Noi nu am discutat la coaliție pe presiuni. Eu sunt un om disciplinat, nu fac lucruri de capul meu. Sunt propunerile PSD, pe care le vom expune la masa dialogului în coaliție. Noi considerăm că propunerile sunt extrem de bine justificate și calculate. Am stat multe ore cu pixul pe hârtie, cu specialiștii noștri”, a declarat ministrul pentru un post de televiziune.

Intervenția acestuia vine la scurt timp după ce premierul l-a trimis să citească fișa postului și a catalogat măsurile PSD „populiste”.

Întrebat dacă Marius Budăi va fi sancționat pentru declarațiile privind creșterea pensiilor și a salariilor, Nicolae Ciucă a răspuns: „Sunt decizii și măsuri pe care le voi lua în conformitate cu atributul funcțional. Actul de curaj nu este de a amenința pe cineva că faci și să nu se întâmnple nimic. Actul de curaj este să faci și să nu anunți nimic. Când voi lua decizia voi anunța. Luăm măsuri în privința analizei activității fiecărui ministru”.

Mai mulți lideri ai PNL sunt deranjați de propunerile PSD privind creșterile de pensii și salarii fără o consultare în coaliția de guvernare și cer remanierea ministrului Muncii.