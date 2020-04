Raed Arafat este de părere că starea de urgență trebuie prelungită în România și că toate măsurile sunt luate pentru protejarea populației, pentru ca sa nu „ne trezim la un moment dat ca avem zeci de mii sau mii de morti si sa ne intrebe cineva de ce nu ati luat masuri mai dure ca sa preveniti”, a explicat, luni, la „Legile puterii”, de la Realitatea PLUS.

Arafat: „O pandemie vine în valuri. La un moment dat va trebui să ajungem la conviețuire cu acest virus”

„Daca vezi ca intr-o o tara care a relaxat masurile, numarul cazurilor incepe sa creasca poate fi un avertisment si pentru tine. La un moment dat va trebui sa ajungem la convietuire cu acest virus, nu ai cum sa nu ajungi la o convietuire, pentru ca nu va disparea. Nu stim în toamna ce va face, ce puseuri va avea, trebuie sa fim pregatiti, o pandemie poate veni in valuri, nu o singura data si gata.

Trebuie să observam ce se intamapla si la altii sa invatam ,sa luam de la ei, sa vedem care sunt cele mai bune soluti isa protejam populatia dar in acelasi timp impactul economic si social sa fie cat mai bine gestionat si calculat.

Masurile luate pe linie medicala cu siguranta nu sunt masurile pe care le-ar dori sa le vada cei din domeniul economic sau social, petnru ca sunt dure, au impact foarte serios.

Trebuie sa punem in balanta. Ce preferam: o problema care poate ca trecem peste ea pe linie economcia si sociala sau sa ne trezim la un moment dat ca avem zeci de mii sau mii de morti si sa ne intrebe cineva de ce nu ati luat masuri mai dure ca sa preveniti?! Sunt convins ca daca nu am fi luat masurile pana la aacest mometn si am fi avut mai multi decedadti acum intrebarea ar fi fost cine-i de vina ca nu a luat masurile.

Retelele de socializare sunt pline de critici, numai ca trebuie sa invatam o data: in astfel de situatii ai nevoie de solidaritate, ai nevoie ca toata lumea sa traga intr-o directie, si nu dreapta, stanga, sus, jos si fiecare sa se izoleze”, a explicat Arafat la „Legile puterii”.