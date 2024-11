De patru zile, protestele împotriva lui Călin Georgescu mențin în tensiune marile orașe din România. Nemulțumirea principală a oamenilor este legată de accederea acestuia în turul doi al alegerilor, o situație percepută ca un avertisment serios pentru viitorul democrației din țară.

La București, Piața Universității s-a transformat în centrul manifestațiilor, oamenii se adună zilnic pentru a-și exprima dezacordul. Mișcarea a fost inițiată pe 25 noiembrie de către studenți, care au atras rapid sprijinul altor cetățeni. Sloganuri precum „Iubirea de țară nu e legionară”, „De unde are banul legionarul?” și „Alertă antifascistă” au devenit strigăte de mobilizare.

Manifestații similare au lavut oc și în alte orașe mari, precum Timișoara, Cluj și Iași.

Peste 1.000 de de persoane s-au adunat, din nou, în faţa Instituţiei Prefectului din Cluj, unde au manifestat pentru democraţie şi împotriva lui Călin Georgescu.

La fel ca în seara zile de miercuri, când la protest au participat tot peste 1.000 de persoane, manifestaţii de joi seară au scandat, printre altele, „Iubirea de ţară nu e legionară”, „Democraţie, nu tiranie”, „Tinerii vă spun în cor: nu votaţi un dictator”, „Alertă, alertă antifascistă”. De asemenea, ei au purtat pancarte şi afişe cu înscrisuri precum „Europa”, „Nu vreau să plec din ţara mea”, „Îmi este frică în ţara mea”, „Tinerii educaţi nu votează fascişti şi legionari”, alături de steaguri ale României şi Uniunii Europene. Protestele au fost organizate de grupul independent „Studenţi pentru democraţie”.

În Piața Unirii din Iași, aproximativ 200 de tineri au protestat cu lozinci precum „De unde are banu Legionarul?”, „România nu uita, Europa-i casa ta”.

Protestatarii au venit cu pancarde scrise cu mesajele „Democraţie, nu dictatURĂ”, „Tinerii vă cer în cor nu votaţi un DICTATOR”, „Fără democraţie nu există Viitor”, „Fără Fascism în Parlament”, „Mai bine pe stradă decât în DICTATURĂ”, „Mamele noastre nu au întrerupt FIRUL DIVIN când ne-au născut”, „Nu o fac pentru mine, ci pentru bunicii mei”, „Părinţi, bunici, nu vă lăsaţi minţiţi”.

Și în centrul municipiului Târgu Mureş, tinerii au protestat joi seara, împotriva extremismului şi pentru apărarea libertăţilor cetăţeneşti, reprezentanţi ai acestora susţinând şi că decizia Curţii Constituţionale a României (CCR) de renumărare a voturilor li se pare o încălcare a democraţiei.

„Decizia CCR mi se pare o încălcare a democraţiei, pentru că oamenii au ieşit la vot, şi-au exprimat părerea şi dacă s-ar fi depistat o problemă în sensul ăsta, ar fi trebuit să fie rezolvată în decursul a 24 de ore sau cât ar fi trebuit, nu după. Cu siguranţă, oamenii care au fost nemulţumiţi au interesele lor. Noi nu încurajăm aşa ceva. Am fost acuzaţi că suntem susţinători ai unui anumit partid. Noi nu susţinem niciun partid aici, pur şi simplu am ieşit pentru drepturile noastre, nu am fost plătiţi de nimeni, nu am fost încurajaţi de nimeni, ci pur şi simplu din spiritul nostru de cetăţean, din spiritul nostru de tânăr şi din dorinţa de a ne apăra drepturile am făcut această manifestaţie”, a susţinut reprezentanta protestatarilor, Mădălina, studentă la Medicină, potrivit Agerpres.

Studenta a mai arătat că tinerii, prin ieşirea lor în stradă, doresc să tragă un semnal de alarmă părinţilor şi bunicilor lor să se informeze şi să voteze conştient.

„Am fost acuzaţi că prin sloganurile pe care le-am spus şi prin acest manifest am lupta împotriva democraţiei. Nu este aşa. Candidatul respectiv a fost ales printr-un vot democratic. Noi respectăm democraţia. Datorită democraţiei suntem aici şi ne manifestăm. Am dorit să tragem un semnal de alarmă părinţilor noştri, bunicilor noştri, oamenilor care ne urmăresc şi care ne văd pe reţelele de socializare că ar trebui să se informeze, să verifice informaţiile false şi propaganda de pe Tik Tok, de pe Facebook (…). Nu vă lăsaţi manipulaţi de ceea ce vedeţi pe internet, pentru că este foarte periculos. Internetul este plin de informaţii false, clipuri făcute cu inteligenţa artificială şi clipuri decupate puse într-un context diferit. Noi, aici, am ieşit doar să ne manifestăm nemulţumirea asupra unor idei, asupra faptului că noi considerăm că drepturile noastre şi democraţia este pusă în pericol (…). Noi, medicii sau viitorii medici, studiem, ne luptăm cu sistemul de ani de zile, facem atâţia ani de şcoală, ne luptăm împotriva unui sistem corupt şi vrem ca oamenii să aibă încredere în noi. Mă supără foarte tare faptul că adulţii, bătrânii nu au încredere în noi”, a afirmat studenta.

O altă studentă, Cristiana Bălan, a afirmat că tinerii au ieşit în stradă pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

„Am ieşit, astăzi, să manifestăm împotriva fascismului, împotriva extremismului, să ne păstrăm drepturile şi libertăţile pe care le-am avut şi până acum şi cu speranţa că putem schimba ceva, să ne facem auziţi, să fie cât mai bine pe viitor şi pentru noi şi pentru generaţiile care urmează. (…) M-ar mulţumi dacă oamenii de acum înainte să înceapă să se informeze înainte să ia decizii care ne schimbă vieţile tuturor, care ne implică pe toţi. Deciziile informate sunt cele mai bune, de cele mai multe ori raţionale, nu pe preferinţe personale, ci pe valori şi informaţii”, a subliniat Cristiana Bălan.

Protestatarii condamnă retorica extremistă pe care o asociază cu Georgescu, considerând-o un pericol pentru valorile democratice. „Intrarea lui în turul doi este un semnal de alarmă. Nu vrem să ne întoarcem la ideologii retrograde și practici autoritare”, afirmă unul dintre participanți.

